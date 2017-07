"En los '90 cerraban ramales, ahora construimos nuevas vías"

"Si hay algo que las políticas de los ’90 dejaron como nefasto en la Argentina, es la destrucción de las redes ferroviarias en el país. Nosotros estamos en Huanqueros, en el departamento San Cristóbal, renovando 100 kilómetros de vías", diferenció Albor "Niky" Cantard, candidato a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe, en declaraciones a la prensa luego de una recorrida por la obra que se lleva adelante en esa localidad del departamento San Cristóbal.El primer candidato a diputado nacional por la lista que apoya al presidente Mauricio Macri -y que integran también Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo Del Cerro-, realizó una recorrida por la obra junto a Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, del Ministerio de Transporte de la Nación.Según explicó Cantard, con las obras del Belgrano Cargas están pensando, "sólo en la provincia en cuadruplicar la cantidad de toneladas producidas en nuestra zona que se trasladan por otras vías, como la vía terrestre", y se enmarcan en "un proceso de recuperación de nuestras vías que tiene como finalidad llegar a más de 1.600 kilómetros de vías en tres etapas"."Son cosas que se están haciendo, no son promesas ni palabras en el aire", remarcó Cantard, y agregó: "Algo que contraste más con las políticas de los ’90 creo que no podemos encontrar".Las obras en Santa Fe en el marco del Belgrano Cargas se terminaron en los tramos Monje-Coronda y Timbúes-Monje. En tanto, están en ejecución las obras límite Chaco / Santa Fe-Independencia, Independencia-Tostado, Tostado-Esteban Ramos, Esteban Ramos-Santurce; y en proceso de licitación Naré-Laguna Paiva, Santo Tomé-Coronda, y Santo Tomé-Laguna Paiva."EN CRECIMIENTO"Al analizar la situación del país, Cantard remarcó que "hoy, todos los economistas, provengan de donde provengan, están discutiendo cuánto va a crecer la Argentina este año". Según dijo el ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación, "ya el año pasado hubo un comienzo de recuperación; estos datos ya los tiene la Provincia", a la vez queanticipó que se está trabajando activamente por terminar de "activar el consumo interno”."Mucha de esta reactivación no llega todavía al bolsillo de algunas personas, pero en el contacto con la gente vemos que el futuro del país se ve con optimismo", dijo el candidato por Cambiemos.Cantard también se mostró satisfecho por haber comenzado a dar la discusión sobre la necesidad de modificar Ingresos Brutos en la Provincia para el caso de quienes toman créditos hipotecarios. "El tema Ingresos Brutos tiene un impacto fuertísimo en la provincia. El Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de créditos hipotecarios que hacía años que la Argentina no tenía. Hay un verdadero boom de demanda de créditos hipotecarios en el país", señaló. En este marco, consideró que "Ingresos Brutos impacta un 15% en el valor de la cuota que pagan quienes toman un crédito hipotecario. Y Santa Fe todavía no ha eximido de Ingresos Brutos a estos créditos, como han hecho otras provincias, y esto es importante porque un 15% en el valor de la cuota hace la diferencia".