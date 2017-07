Invierno... tan esperado

El otoño llegó desapercibido, como una prolongación del verano. Si hasta las plantas seguían floreciendo y mostrando nuevos pimpollos... Todos los que esperábamos ansiosamente el otoño por su expresión de colores, hace unos años que nos viene defraudando. El verano desplaza cada vez más a un efímero otoño y cuando finalmente después de tanto esperar y mirar el cambio de color en las hojas... un ventarrón se encarga de bajarlas y así posterga un año más la expectativa de volver a ser poetas ante la magnífica visión de la paleta otoñal.Pero aunque otoños eran los de antes, todavía está vigente esa multitud de hojas caídas en el suelo, esa rebelión de colores en las copas de los árboles. Pese a que el otoño llegue cada vez más tarde o pase desapercibido como en este año.Pero ahora es tiempo del invierno y las temperaturas bajaron, sobre todo la semana anterior en la cual las heladas no pasaron inadvertidas para nadie y menos para nuestras amigas las plantitas.Más allá de la discusión de los friolentos que extrañan el verano o los "inviernistas" que disfrutan este clima y sufren las altas temperaturas, las actividades en el jardín no se suspenden por temperaturas medias o por el frío, por eso les diré algunas cositas que tenemos que hacer en estas próximas semanas.PLANTACION DE CERCOSEn las plantaciones de cercos vivos es conveniente hacer una labranza del suelo en profundidad. Puntee el suelo en una zanja de 0,70 cm aportando abundante cantidad de materia orgánica (compost, lombricompuesto, resaca). Recuerde que las plantas permanecerán en ese lugar por muy largo tiempo. En suelos de muy mala calidad se aconseja renovar toda la tierra.Asegúrese una plantación correctamente alineada. Clave en ambos extremos de la línea de plantación estacas unidas por un hilo. Proceda a plantar respetando la distancia de plantación más adecuada a cada especie.PLANTACION DEHERBACEAS Y FLORALESPrepare el cantero a conciencia punteando a una profundidad de una palada (30 cm). Aporte una buena proporción de materia orgánica del tipo compost, resaca fina, lombricompuesto. Para un correcto drenaje incorpore perlita o arena gruesa. Ubique las plantas en su lugar definitivo y proceda a plantar abriendo los hoyos con un pala, recuerde hacer hoyos de buen tamaño algo más grandes que el pan de tierra, de este modo las raíces cuando empiecen a trabajar encontrarán a su alrededor tierra suelta y se les facilitará el arraigue.Concluya la plantación con un buen riego de asiento, con manguera de poca presión, regando la base de cada uno de los plantines evitando mojar el follaje para prevenir una futura aparición de hongos. También es aconsejable, en el momento de la plantación, agregar un fertilizante de liberación lenta para florales.Es común encontrar a los plantines florales con las raíces bien “enviciadas”, bien desarrolladas formando un pan de tierra demasiado compacto. En este caso es aconsejable desentramar las raíces entresacando un poco de tierra del pan para que las mismas comiencen a estirarse una vez plantadas.PLANTACIONDE ROSALESPrepare el cantero con una punteada bien profunda y agregue materia orgánica y arena gruesa o perlita en los suelos pesados. Con una tijera bien afilada y desinfectada corte las ramitas secas, dañadas o en mal estado.Cuando plante, trate de que el injerto quede al mismo nivel del suelo o algo más elevado. Si el injerto queda enterrado se favorecerá la aparición de chupones, esas ramas muy vigorosas y fuertes que le quitan fuerza a la planta. Cuando aparecen hay que podarlas al ras. Apisone el suelo alrededor de cada planta a medida que va echando la tierra.Finalice la plantación formando la palangana alrededor de cada planta y con un buen riego... aún no han llegado las rosas al vivero pero seguramente no tardarán más de unos pocas días en venir a visitarnos y quedarse para siempre. Elijan reflorecientes, híbridas de té, miniatura, etc. pero no se queden con las ganas de tener su rosal en casa.Y recordemos que la clave es el equilibrio. Observemos la sabiduría que proporciona la naturaleza.Todo con moderación... luz solar, agua, nutrientes. El exceso de un buen elemento derribará nuestra estructura. Buena semana, María Paula Berta.