El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), declaró la Emergencia Fitosanitaria a nivel nacional hasta el día 31 de agosto del 2019, a raíz de la plaga de langostas que está afectando a Chaco, Santa Fe, Formosa, Salta y Santiago del Estero.Nuestra provincia, debido a la magnitud de la coyuntura, está viviendo una situación que desde hace décadas no se experimentaba. Es que se produjo el ingreso de enormes mangas de langostas en el norte santafesino, en el departamento 9 de Julio, en la zona rural de Santa Margarita, en el límite tripartito que la provincia comparte con Santiago del Estero y Chaco.Si bien este fenómeno no es desconocido para provincias como Catamarca o Santiago del Estero, en el norte de Santa Fe, la situación se manifiesta actualmente de forma intensa, con mangas muy grandes, como hacía décadas no se veía.