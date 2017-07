Los 12 para el Provincial U19

Durante el fin de semana del 28 al 30 de julio se disputará en Cañada de Gómez el Torneo Provincial U19, donde el representativo de la Asociación Rafaelina integrará la Zona A junto a Oeste Santafesino, Noroeste y Reconquista. En la Zona "B" estarán Rosario, Santa Fe, Cañada de Gómez y Venado Tuerto. Matías Rojas y Juan Andornino serán los encargados de la parte táctica y Guillermo Chiaraviglio el preparador físico, quienes luego de más de un mes de entrenamientos confirmaron el siguiente plantel: Tadeo Mire (Atlético); Manuel Dalmazzo (Atlético); Matías Pecantet (Atlético); Adriano Maretto (Libertad); Facundo Breques (Libertad); Nicolás Zurvera (Unión); Franco Periotti (Unión); Manuel Porporatto (Unión); Bruno Fagnola (Independiente); Franco Chiabotto (9 de Julio); Pablo Moreyra (Sportivo Ben Hur) y Mauro Pellegrino (Sportivo Ben Hur).

El programa de juegos de la Zona A es el siguiente: viernes 28, a las 19:15, Noroeste vs. Reconquista y a las 21:30, Oeste Santafesino vs. Rafaela; sábado 29, a las 10, ganador Noroeste/Reconquista vs. perdedor Oeste/Rafaela; a las 12, ganador Oeste/Rafaela vs. perdedor Noroeste/Reconquista; a las 18:30, perdedor Noroeste/Reconquista vs. perdedor Oeste/Rafaela y a las 21:30, ganador Noroeste/Reconquista vs. ganador Oeste/Rafaela.



CLASIFICO SANTA FE

La selección de básquetbol de Santa Fe derrotó el martes ampliamente a Entre Ríos y se clasificó a la zona campeonato. Fue victoria para el equipo provincial por 88-62. La mala noticia fue la lesión de Cosolito por un golpe en su mano derecha. Anoche, al cierre de nuestra edición, la selección provincial se medía ante Santiago del Estero. El escolta Mariano Ceruti, jugador de Atlético de Rafaela, anotó 7 puntos en el seleccionado santafesino que dirige Sebastián Saborido.