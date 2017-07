Djokovic, hasta el próximo año

El tenista serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial y actualmente cuarto del ránking masculino, anunció este miércoles a través de su perfil de Facebook que no competirá más esta temporada para poder recuperarse bien de una lesión persistente en el codo derecho. En su mensaje, Nole comparte que ha tomado "la decisión de no jugar más en ninguna competición, ni ningún torneo, hasta el final de la temporada 2017". También confirmó la continuación de su colaboración con Andre Agassi, que ya estuvo ayudándole y asesorándole recientemente. El ganador de 12 torneos del Grand Slam, de 30 años, se perderá por lo tanto la segunda parte de la temporada, incluyendo el Abierto de Estados Unidos y la semifinal de la Copa Davis contra Francia en septiembre, entre otras citas destacadas. Djokovic se vio obligado a retirarse durante el partido de cuartos de final contra el checo Tomas Berdych en Wimbledon, a principios de este mes, y ya después de ese encuentro afirmó que se planteaba "una pausa" para recuperarse. En los últimos meses, el jugador serbio había bajado mucho su rendimiento y desde su título en Roland Garros en 2016 no ganó ningún grande más. Este año no superó los cuartos en ningún torneo del Grand Slam. Djokovic arrastra en el último año y medio dolores en el codo derecho, aunque explicó que no había sido un problema tan grande como fue en el último Wimbledon. "Cuando más juego, peor va", explicó tras su desilusión londinense, que le alejó un poco más de su sueño de poder alcanzar el récord de Roger Federer, que después del título en Wimbledon acumula 19 torneos del Grand Slam, ahora siete más que el serbio. Entre enero de 2015 y junio de 2016, Djokovic fue el dominador absoluto del circuito, ganando 17 de las 22 finales que disputó en 24 torneos.