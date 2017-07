Atlético, uno de los líderes, ante Argentino de Humberto

Atlético de Rafaela es uno de los tres líderes que tiene este torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y hoy, en el inicio de la tercera fecha, estará visitando a Argentino de Humberto, elenco que pelea por mantenerse en la categoría.

El encuentro principal comenzará a las 22 hs. y antes, desde las 20.30, se medirán las Reservas.

La ‘Crema’, que tiene puntaje ideal al igual que Ferrocarril del Estado y Florida de Clucellas, viene de golear a La Hidráulica de Frontera por 7 a 0. Por su parte, Argentino de Humberto viene de caer 2-1 ante la ‘Flora’ y en el debut había igualado 1-1 ante Unión de Sunchales.



El programa de la tercera fecha: Hoy, 22 hs.: Argentino de Humberto vs. Atlético de Rafaela. Domingo 30/07, 15.30 hs. Deportivo Ramona vs Sp. Ben Hur, Deportivo Libertad vs Peñarol, La Hidráulica vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente. Martes 01/08, 22 hs. Argentino Quilmes vs Florida de Clucellas. Postergado: 9 de Julio vs Unión de Sunchales.



Las Posiciones: Atlético de Rafaela 6, puntos; Ferrocarril del Estado 6; Florida de Clucellas 6; Peñarol 4; Unión 4; Dep Libertad 3; Argenitno Quilmes 3; Sportivo Norte 3; Brown de San Vicente 3; Argentino de Humberto 1; Deportivo Ramona 1; Ben Hur 0; 9 de Julio 0; La Hidráulica 0.