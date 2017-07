Marcela Margaría, la elegida por EE.UU.

Jugadora y entrenadora actualmente en el Club Independiente de nuestra ciudad, donde el básquet femenino está tomando impulso para desde 2018 ingresar a la competencia oficial, Marcela Margaría fue protagonista de una experiencia muy importante en Estados Unidos.Mediante un programa de intercambio impulsado por la embajada de dicho país, fueron seleccionadas doce entrenadoras para viajar y ser partícipes de la capacitación durante 15 días en Washington, para perfeccionarse en deporte, comunidad y cultura. Junto a Marcela, viajaron: María Inés Vázquez (Villa María), Marisa Brac (San Francisco), Ivana Gho (Capital Federal), Victoria Zorzoli (Capital Federal), Celeste Cabañez (La Plata), Belkis Echegaray (Trelew), Luciana Manaresi (Cañada de Gómez), Vanesa Luppinno (Mendoza), Sabrina de La Vitta (Laguna Paiva), Janet Martínez (San Martín de los Andes) y Georgina Fornetti (Bahía Blanca)."Fuimos seleccionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El programa comenzó con una convocatoria abierta a fines del 2016 por parte de la embajada de EE.UU. (a pedido del Departamento de Estado). A mí me llegó la promoción por una invitación por email siendo ya entrenadora y por una mamá de mis alumnos, Romina Diorio", contó a LA OPINION la atalivense que jugó en diferentes clubes y hasta el año pasado lo hizo en Ben Hur.Agregó que "el primer paso fue inscribirse cumpliendo requisitos, entre ello ser entrenadora mínimo nivel uno y estar en ejercicio. Después había que esperar para ir atravesando diferentes etapas y entrevistas que fueron dándose en 5 meses de preseleccciones. Luego de un par de entrevistas me avisaron que quedé en la preselección de las 20 del país, y después de pasar el último filtro seleccionaron a las 12 mejores entrenadoras bajo sus aspectos y condiciones de perfiles".La basquetbolista conocía previamente del grupo sólo a De la Vitta y Brac, aunque con el resto de la delegación argentina tenía referencias. El programa constó de una semana en Buenos Aires desde el 26 de junio, y las dos restantes en Estados Unidos, hasta el 15. Actualmente continúa allá para aprovechar algunos contactos basquetbolísticos y descansar.La Universidad George Mason fue el epicentro de la actividad. "La universidad trabaja con programas de intercambios constantemente, pero este fue el primero y único de entrenadoras de basquet. Su idea era mostrarnos como se desarrollan, capacitarnos e intercambiar su cultura.El grupo tuvo Clínicas con Craig Esherick (entrenador de la universidad); Dominique Banville (Salud Deportiva); Bryson Johnson (entradas en calor y tiro);Wendy R Lebolt (kinesióloga, fortalecimiento); Chineze Nwagbo (entrenadora y jugadora profesional, sobre transición); Phe Strickland (entrenadora de Irlanda, en defensa), entre otros encuentros, como por ejemplo para trabajar en deporte adaptado."Los contactos que hice, la enseñanza que me dieron y las posibilidades de trabajo son enormes. Fue una experiencia única. Me abrió la cabeza por completo y sobre todo fue un motor de energía para animarnos con grandes proyectos individuales y grupales. Nos abrió las puertas a muchos contactos, que ojalá se plasmen en trabajos conjuntos a futuro”, expresó feliz.Destacó que "nos apoyaron para establecernos como líderes mujeres. Instalarnos en un ambiente muy masculino y desmerecido, en parte para las líderes mujeres. En lo personal, le saqué el mayor provecho posible porque una oportunidad así no se te da todos los días, y sin dudas lo tomo como un antes y un después en mi carrera”, recalcó Marcela, que ya presentó tres proyectos y dos fueron aprobados para trabajar en Argentina bajo el apoyo de este intercambio.Cabe mencionar que el grupo mereció una importante nota nada más y nada menos que en el Washington Post, uno de los diarios más importantes a nivel mundial.