Buscan prevenir adicciones en los ámbitos del trabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia junto a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) desarrollaron la propuesta, destinada especialmente a delegados de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, áreas de recursos humanos, asociaciones empresarias y gremiales, y sindicatos.La actividad, que se realizó en el Auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), contó con la presencia del ministro de Trabajo Julio Genesini, así como también de otros funcionarios provinciales, locales y delegados de empresas locales, así como también el titular de la seccional local de UOM y la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, y el titular del gremio anfitrión, Darío Cocco.Oesquer valoró la oportunidad de realizar la actividad en la ciudad. “Nos hicieron saber la posibilidad de hacer esto, colaboramos en la organización del mismo y tratamos de convocar a la gente”, señaló el dirigente, que respondió con una masiva concurrencia, entre quienes había delegados metalúrgicos y también representantes de otros gremios. “Creo que es algo interesante, además de una preocupación para todos. Seguramente será una experiencia enriquecedora para que se tome conciencia de la realidad de esta problemática”. Oesquer consideró que así como este es un problema que se extiende a toda la sociedad, las empresas y los trabajadores no son ajenos a ello. “Será beneficioso para que se viabilicen alternativas para combatir este flagelo”, continuó.Por su parte, el secretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, Leonardo Panozzo, indicó que “el tratamiento de las adicciones en ámbito laboral no tiene que significar un perjuicio desde el punto de vista de los derechos laborales. Concretamente, hay una consigna que nosotros manejamos, y es que ningún trabajador puede quedar sin trabajo en el caso de que tenga una enfermedad producto de su consumo. Lógicamente, las políticas públicas toman a las adicciones como una enfermedad que tiene que tener su tratamiento, pero nosotros lo queremos plantear a nivel de lo que son los seguimientos que se implementan con el funcionamiento de los comités de salud y seguridad”.A su vez, señaló que “como toda política, la prevención es fundamental y los comités fijan sus planteos anuales de prevención en el ámbito de la salud y la seguridad, y nos parece que el papel de estos comités para tomar el tratamiento de los casos de adicciones peligrosas es una herramienta y un espacio adecuado”.También “está el planteo concreto de los delegados sindicales, que son los que están junto con los trabajadores todos los días en su lugar de trabajo, y son los que seguramente podrán conocer de qué se trata y quienes son, y de que no se sufra un perjuicio desde el punto de vista laboral o personal del trabajador, pero también que no se altere el clima de trabajo”.En este sentido, señaló que “las experiencias nos indican que ante la presencia concreta en el lugar de trabajo de un compañero con ese tipo de dificultades producto de algún consumo, en general provoca hacia su entorno laboral una situación no muy segura en términos de clima de trabajo, las relaciones personales comienzan a hacerse conflictivas y los peligros de accidentes son mayores”.En tanto, la doctora Lucía García Blanco, quien estuvo a cargo de la capacitación, indicó que “hoy existen en la provincia los comités mixtos, una herramienta maravillosa para trabajar este tipo de problemáticas, porque acerca las dos parte a un consenso de ciertas pautas de tener en cuenta para trabajar preventivamente”. En este punto, remarcó la importancia de que se trabaje en la prevención dentro del ámbito laboral.“La otra gran herramienta con la que se cuenta es el convenio colectivo. Cada vez que se negocia un convenio colectivo, es bueno tener en cuenta estas problemáticas, que son hoy generales, e incorporarlas al convenio para darle herramientas a las partes para trabajar”, finalizó.