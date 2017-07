Confirman que la deuda de Nación se usará en obras

El gobernador Miguel Lifschitz, en declaraciones a la prensa, ratificó que los fondos que lleguen desde la Nación para pagar los casi 50.000 millones de pesos del fallo de la Corte Suprema por la retención indebida de la coparticipación se utilizará para la concreción de obras públicas.“Está incluido dentro de la ley de presupuesto, con un artículo hecho a pedido nuestro que fija la obligación de que todos esos recursos serán destinados a obra pública”, señaló el mandatario en declaraciones publicadas en Rosario3.com.Lifschitz encabezó la semana pasada la presentación de la propuesta de Santa Fe al gobierno central para la cancelación de una deuda histórica que, actualizada, ascendería a los 50 mil millones de pesos. Esa iniciativa reclama un tercio de esa cifra en efectivo y el resto en bonos.La entrega formal del petitorio aún no se concretó, aunque las autoridades nacionales están al tanto de la misma.“Nos demoramos para poder recolectar firmas de funcionarios que no podían estar (el día de la presentación) para poder completarlo. Lo estamos enviando en el día de hoy (por ayer) pero ya están al tanto del tema. Esperamos que haya una respuesta o una iniciativa en los próximos días”, dijo el gobernador desde la capital provincial.EN LA RURALDE PALERMOLifschitz visitó ayer la muestra de la Sociedad Rural de Palermo en Buenos Aires donde la Provincia tiene un stand institucional con emprendedores que exponen lo que producen. Durante una entrevista con Fernando Bravo en Radio Continental, el mandatario santafesino consideró que "en la Argentina estamos en un momento de inflexión, algunas cosas que comienzan a recuperarse pero otras siguen funcionando mal, claramente el desafío para todos es encaminar la economía para recuperar la actividad, el empleo y las condiciones de vida de los sectores populares". Agregó que "la llegada de las inversiones y el descenso de la inflación y la pobreza no han avanzado como esperaba el Gobierno".Consultado sobre la situación de la cooperativa sunchalense SanCor, Lifschitz afirmó que "está saliendo lentamente de una crisis muy profunda, como el paciente que estuvo varios días en terapia intensiva y pasa a terapia intermedia, pero lejos está de recuperarse definitivamente". En este sentido, indicó que "hubo un primer aporte del Gobierno nacional de 150 millones de pesos de un total de 400 millones que se había comprometido, pero está demorado el segundo aporte de 250 millones que permitiría oxigenar y ordenar la parte financiera, saldar deuda con proveedores y productores".El gobernador destacó "las conversaciones que mantiene SanCor con grupos multinacionales en busca de una asociación o alianza estratégica para enfrentar el mediano y largo plazo con mejores perspectivas, en tanto el objetivo de nuestro Gobierno es que se conserven las fuentes de trabajo de esta cooperativa que es emblema de Santa Fe".Por último, respecto a la visita de Cristina Kirchner a un tambo de Buenos Aires en el marco de la actual campaña electoral, Lifschitz se mostró crítico. "Es paradójico que ahora se acuerde de visitar un tambo cuando no lo hizo en los 12 años de su gobierno. Muchos problemas que tiene el sector hoy día están vinculados a la falta de políticas de sus gobiernos".