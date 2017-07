Jorge Mainero se prepara para gobernar el distrito

En esta localidad, en el seno del Frente Progresista Cívico y Social, habrá dos listas que confrontarán en las PASO, una que encabeza el actual titular comunal, por el Socialismo y otra que proviene de la Unión Cívica Radical y que está encabezada por Jorge Mainero.El aspirante a conducir los destinos susanenses es un productor agropecuario y prestador de servicios, oriundo de la localidad que remarcó que "nací en Susana, he vivido siempre en la zona rural, excepto dos años en los que viví en el pueblo, frente a la plaza, y luego volví al campo. Soy productor agropecuario y prestador de servicios".En el tema de la gestión comunal no es un improvisado ya que hizo saber que " mi trayectoria política arranca en el 1983, junto a Raúl Peretto, hasta el año '93, diez años que compartí, junto a Raúl Peretto, los primeros años en democracia. Mi función fue siempre de tesorero".Con satisfacción enfatizó -en relación a la gestión comunal que lo tuvo como uno de sus ejecutores- "se han cumplido la mayoría de las cosas que fueron prometidas, cosas que son fundamentales. En aquel momento, cuando la democracia era incipiente, estábamos empezando de cero, tuvimos varios desafíos, una de las cosas emblemáticas del pueblo es el pavimento alrededor de la plaza, 8 cuadras que fueron hechas a pulmón, en aquel momento no había la tecnología que hay ahora, ni los recursos económicos, y a fines de la década teníamos la hiper inflación que nos jugaba en contra. Esta fue la obra más pesada ya que se hizo con personal de la Comuna, la gente que colaboraba, y nosotros con nuestros vehículos ir a acarrear, también se tuvo la colaboración de algún camionero del pueblo que nos hizo flete preferencial, era una ayuda mutua, fue muy linda la experiencia"."También se puso en marcha la recolección de basura que hasta ese entonces no se hacía. El famoso cabildo, que está en la esquina de la plaza y avenida, se continuó con su restauración y allí pusimos un centro asistencial con una enfermera y un médico que venían a atender, después agregamos la sala de velatorios, un salón donde funciona el Jardín, y todo sigue en marcha hoy".También recordó el mejoramiento de los caminos rurales, tarea encarada desde la Comuna y "a pulmón".Hizo saber que su retiro se debió a su actividad particular que comenzó a crecer a buen ritmo, y comenzó a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires, en la actualidad está retirándose de la labor habitual y fue convocado desde el partido en el que milita para intentar lograr la adhesión del electorado para acceder a la conducción comunal, después de meditarlo, decidió aceptarlo porque lo anima la voluntad de servir a la comunidad.En cuanto a su tarea previa señaló que "hoy estoy muy entusiasmado hablando con los vecinos y antes de proponer prefiero oír las inquietudes, en estos momentos estoy recibiendo manifestaciones de disconformidad por algunas cosas que no se han hecho en estos dos años y ahí estoy".En la búsqueda de una óptima gestión comunal hizo saber que "he recorrido varios Ministerios. Estuve en el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, me reuní con el director Torres y María Paula Salari, me atendieron por más de una hora."Mi preocupación fue interiorizarme del funcionamiento comunal en la actualidad."Entre nuestras propuestas estará el pedido de endeudamiento, la facilidad para acceso al crédito, para arrancar, en una primera etapa - ya que hace desde la gestión anterior que no se hizo cordón cuneta-, Raúl - Peretto- hizo todo ripio, para solucionar el problema del barro, pero ahora faltaría ejecutar cordón cuneta."Por otro lado solicité detalles en cuanto al monto del Fondo de Obras Menores, el alcance del programa Equipar, con miras a renovar el parque de maquinarias y para actualizar los canales hechos en 2007 por la administración Peretto".Otro aspecto en el que puso la mira es "la posibilidad de conseguir financiación para desarrollar un parque industrial en la localidad, que sea una incubadora de empresas de tecnologías, de las denominadas limpias, que no generan ni humo, ni desechos industriales".El aspecto habitacional no fue soslayado y se entrevistó con "el secretario de Hábitat de la Provincia, Ramsés Medina, a quien plantearon la necesidad de encarar un plan de viviendas en lote propio".Otro de los encuentros lo llevó ante Rubén Bastía, vicepresidente de la EPE a quien "le planteamos la necesidad de reemplazo del cableado en la localidad".También se entrevistó con Jorge Alvarez, ministro de Desarrollo Social y Rodolfo Giacosa, director de Desarrollo y Orientación Social a quienes les plantearon acciones referidas a esa área".También tuvo una entrevista con Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de la provincia, a quien solicitó "una intervención con un móvil y algunos efectivos en el acceso, en las horas pico, porque es muy peligroso salir o acceder a la localidad".Otra entrevista la llevó a cabo con Pedro Morini, subsecretario de Lechería, quien impuso de la preocupación por productores del distrito que aún no cobraron el subsidio por emergencia, y también la necesidad de contar con caminos afirmados o arenados para llegar a los establecimientos y sacar la producción.En busca de solución para este último tema se reunió con Roberto Tión en Vialidad Provincial, informándose acerca de las herramientas para lograr la solución citada.También formó parte de su preocupación el Acueducto Desvió Arijón y su paso por Susana, recordó que en la gestión de Peretto, en 2009, se hizo todo el plano , aprobado y pagado, para la red domiciliaria de agua potable - ahora deberá ampliarse-, en ese mismo año fue cedido un terreno al Ministerios de Agua para la planta Reductora, donde hoy funciona la planta de ósmosis inversa.