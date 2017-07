Agroquímicos: el 30% de verduras y frutas presenta irregularidades

Según cifras oficiales, el 30 por ciento de las verduras y frutas analizadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) presenta irregularidades respecto a la presencia de agroquímicos. Esto incluye en la mayoría de los casos dosis más altas de las permitidas y "desvío de usos" —o sea la presencia de determinado producto en un alimento que no corresponde según las normativas del Senasa—, hasta en algunas ocasiones la detección de productos prohibidos.Así lo explicó Eduardo Elizalde, titular de la Assal, al diario La Capital de Rosario, quien reconoció que ese porcentaje "es alto" pero argumentó que tanto el uso de agroquímicos prohibidos como el no respeto de los límites de aplicación "es un problema generado en la producción primaria de los alimentos". "La responsabilidad principal es del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) porque se trata de productos que no deberían llegar a la góndola", agregó el funcionario.DEMANDALa difusión de estas cifras llegó un día después que se conociera que el abogado ambientalista, Enrique Augusto Zárate, presentó un amparo ante la justicia federal y provincial exigiendo más y mejores controles al Estado sobre agroquímicos en alimentos, tras conocer los resultados de análisis realizados en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario donde se encontraron rastros de productos prohibidos y excesos en las dosis permitidas.Ante esto, Elizalde dijo que la agencia hace dos años trabaja en muestreos sobre los tres mercados concentradores de la provincia, dos de Rosario y uno en la ciudad de Santa Fe. Los resultados de esos muestreos, que detectaron en promedio un 30 por ciento de irregularidades, son enviados al Ministerio de la Producción de la provincia, que es el encargado de trabajar de forma directa con los productores."Hemos encontrado entre desvíos de usos y límites por arriba de lo permitido cifras cercanas al 30 por ciento, es una cifra alta, pero estamos trabajando en la detección e informando a Producción".EL ROL DEL SENASAEl funcionario agregó que el Senasa es el organismo responsable de la inspección primaria y señaló que a nivel provincial "se está avanzando" ya que hasta hace poco tiempo "ni siquiera se detectaba esto porque no había trazabilidad", que es el método que permite hacer el camino inverso desde la verdulería hasta el productor para saber el origen certero de cada verdura, fruta u hortaliza que llega hasta el consumidor."Cuando comenzamos a trabajar el principal problema era la falta de trazabilidad porque no sabíamos de dónde salían las verduras", dijo Elizalde, quien agregó que a partir de ese momento se creó primero el Registro Provincial de Producciones Primarias (RPPP) para garantizar que todos los productores estuvieran registrados y trazados. Este año, el RPPP fue reemplazado por el Registro Unico de Productores Primarios (Rupp).DEBATE ATRASADOMientras estos resultados alarman -y los dedos acusadores de los funcionarios siempre señalan hacia otro lado-, en nuestra ciudad el debate acerca de una nueva ordenanza sobre el límite agronómico sigue siendo una enorme deuda que tiene el Concejo Municipal hacia la sociedad.Durante 5 años -tal cual como lo recordara en estas páginas Guillermo Dalmazzo, de Nueva Ecología de la Tierra (NET)- se frustró la votación en el Concejo Municipal. En la actualidad, ni siquiera hay un proyecto presentado. Lo que sí tienen los concejales en su poder es el informe que elevara el Instituto para el Desarrollo Sustentable en febrero pasado. Sin embargo, no ha sido discutido ni siquiera una sola vez en lo que fue el primer semestre del Cuerpo Legislativo, así como tampoco se concretó la frustrada reunión que se tenía previsto antes del comienzo del año legislativo.