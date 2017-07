"Inminente" fallo por el descanso dominical

El presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia, Daniel Erbetta, anticipó que "es inminente" la resolución de la Corte sobre la cuestión de fondo de la ley provincial de descanso dominical. Admitió que en este asunto se suscitó una situación "desigual", porque hubo supermercados que estuvieron habilitados para abrir sus puertas y otro que no, pero insistió que esta inequidad se va a zanjar "cuanto antes". Así lo manifestó en una entrevista al diario La Capital de Rosario."La Justicia no es un poder apolítico, es político en el sentido institucional, que gobierna y le compete gestionar conflictividad", afirmó Erbetta a La Capital. Afirmó que los jueces "no son eunucos, tienen convicciones, ideas políticas y una mayor o menor proximidad con determinada corriente de pensamiento que disputan el poder en alguna coyuntura", pero que "lo que no puede hacer es llevar esa posición a sus fallos".Por otra parte, indicó que se necesita "producir más información" para poder combatir la inseguridad, es decir, generar estadísticas cuantitativa y cualitativamente. Agregó que esta tarea es responsabilidad tanto del Estado provincial como de las universidades, "que deberían privilegiar, en materia de investigación, este tipo de estudios", a fin de llegar a datos que permitan focalizar zonas, frecuencias delictivas, edades de víctimas y victimarios, entre otros. "En los últimos años se están empezando a producir (estos estudios), pero teníamos una deuda enorme".