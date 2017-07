San Guillermo: candidato no está oficializado

En las últimas horas se conoció que la candidatura de Juan Baudino no está oficializada en la página del Tribunal Electoral. Las listas que incluyen también a concejales se entregaron en el mismo acto. La reciente declaración como ciudad de San Guillermo habilitó que en las próximas elecciones se presenten candidatos a intendente y concejales. Cuando todo parecía seguir los carriles normales, en las últimas horas se conoció un dato que revolucionó el espacio Cambiemos de esa ciudad.Es que el candidato a intendente por Cambiemos San Guillermo, Juan Baudino, no figura entre las listas oficializadas en el Tribunal Electoral de Santa Fe. En cambio sí aparecen Rodolfo Paredes por el Frente Progresista Cívico y Social; Daniel Martina por el Frente Justicialista y Marcelo Schiavetti por el Movimiento de Articulación Popular.Oficialmente, aún no hay una respuesta sobre qué es lo que pasó. Las elecciones para intendente se realizarán en octubre ya que no hay internas en esta categoría. En cambio, para la elección de concejales los votantes deberán elegir el próximo 13 de agosto porque la lista oficialista tiene internas.