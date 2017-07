Ben Hur define el equipo

Este miércoles, con algunos movimientos tácticos y los habituales ensayos de pelota parada, se tendrá un panorama final de lo que será la formación que presentará Ben Hur mañana, cuando reciba a Rivadavia de Venado Tuerto por la cuarta fecha del torneo Federal B a partir de las 20.30.

En virtud que el equipo jugó el domingo en Rosario y que generalmente, sobre todo en esta categoría, se necesitan un par de días para recuperar en plenitud a los jugadores, es lógico que Barraza no exija demasiado en lo físico a sus dirigidos. Mucho más luego del triunfo alcanzado ante Tiro Federal.

No obstante, se presume que serían dos las modificaciones y ambas en el sector ofensivo. Sergio Rodríguez, luego de cumplir la fecha de suspensión, ocupará el lugar de Emir Izaguirre que dejó el Club en la semana porque se irá a jugar en la B Nacional; y Gustavo Udrizard, autor del tanto en barrio Ludueña, iría por el lesionado Matías González. No obstante, se aguardará por la recuperación del santafesino, que tiene un esguince de tobillo producto de la dura infracción sufrida en Rosario y que motivó su cambio.

El resto de la formación se mantendría, por lo que el once sería con: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Alejandro Carrizo, Nicolás Pautasso, Julio Montero y Maximiliano Pavetti; Matías Gonzalez o Gustavo Udrizard y Sergio Rodríguez.



MEDIACION DE LA LIGA

La Liga Rafaelina tuvo que mediar entre los clubes y la Policía, ya que por cuestiones de seguridad había puesto reparos a que Ben Hur - Rivadavia y 9 de Julio - Tiro Federal, se jueguen a la misma hora y de noche. Recordemos que los dos estadios, Parque y Germán Soltermam, corresponden a la órbita de la Comisaría 2°.

"Se agradece la buena predisposición por parte de las autoridades policiales, ante la mediación de la Liga, para poder organizar estos dos encuentros en el mismo día y horario", publicó en su sitio web la Liga Rafaelina.