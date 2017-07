“El mérito es de ellos”, dijo Barbero

No caben dudas que Maximiliano Barbero, al igual que los jugadores, fue otro de los artífices del histórico batacazo juliense ante Colón a orillas del Río Salado. El nuevo y joven entrenador del León rafaelino realizó un planteo sumamente inteligente en el estadio Sabalero que fue cumplido a rajatabla por sus dirigidos para poder lograr tan trascendente victoria, la primera ante un equipo de Primera División para el club rojiblanco. “Todo el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y los hinchas que apoyaron estamos muy felices por lo que hemos logrado. Todavía no hemos caído, sobre todo por lo que puso en cancha Colón, que fue lo mejor que tuvo a disposición, y es lo que más ruido y más valor le da a esta victoria. Gracias a Dios pudimos hacer historia. Es algo soñado todo esto que nos está pasando.

- Maxi, hace unos meses, cuando asumiste, imagino que no vislumbrabas este lindo momento.

- No, jamás. Sí soñé con ver a la gente del ‘9’ festejando. Nunca imaginé que nos iba a acompañar tanta gente a la cancha de Colón y coronarlo con semejante victoria. Por supuesto que es algo que nunca imaginé. Ojalá podamos seguir por este camino.

- Igual tu comienzo al frente del equipo es casi ideal, con 5 victorias y 1 derrota.

- Es bueno que el comienzo haya sido muy positivo. Y lo necesitaba, sobre todo por la gente, para que confíen en este cuerpo técnico. En esos 6 partidos, nos convirtieron solamente 3 goles y la derrota que sufrimos fue injusta. Esto habla muy bien de este equipo, que se armó junto con Marcelo Werlen y la dirigencia. Hemos cerrado un plantel muy rico en jugadores que tienen un hambre de gloria que lo demuestran en cada partido que juegan.

¿Y porqué le ganaron a Colón?

- Fue puro y exclusivamente mérito de los jugadores, que no les pesó el partido, donde salieron a jugar en una cancha que se notaba que era de dimensiones mucho más grandes a la nuestra. Salieron a jugar de igual a igual, pero por el apoyo de la gente y la movida que hubo por momentos nos sentimos locales. Eso también influyó mucho, al igual que el convencimiento que tienen los jugadores hoy por hoy de salir a jugar de igual a igual a cada cancha.

- Lástima que no se pudo dar lo de Newell’s, ya que hubiese sido otro lindo desafío.

- Claro que hubiese sido muy bueno, sobre todo porque en esta instancia eran dos partidos y Newell’s tendría que haber venido al Coloso. Pero pasó Rivadavia en los penales y por el calendario, nos toca jugar 3 partidos con ellos en una semana. Trataremos de administrar fuerzas y seguir cumpliendo en los dos frentes.

- Y existe la chance de que en semifinales se pueda dar el clásico ante Atlético.

- Si, hay ilusión también con eso, pero primero tenemos el partido de este jueves y hay que ir paso a paso. Hoy estamos encumbrados, pero si dentro de una semana los resultados no se dan, vamos a estar en tela de juicio.

- Participar en esta Copa es lindo, pero a futuro se deberían mejorar algunos aspectos organizativos porque jugar cada 3 días “funde” a los equipos del Federal.

- Es hermoso disputar esta competencia y los clubes de ascenso van a estar agradecidos por esto. Pero hay una realidad. No puede ser que solamente los equipos de Primera puedan decidir qué fecha jugar y cuándo postergar y cuándo no. Esto tiene que ser de común acuerdo entre los clubes que participan a principio de año y que sea para el beneficio de todos. Si a los equipos grandes de Argentina les cuesta jugar 3 torneos al mismo tiempo, imaginate cuánto nos cuesta a nosotros, que no vivimos del fútbol y laburamos todos, jugar Liga, Copa Santa Fe o Argentina y Federal B. De hecho, existe la chance de que algún jugador no tenga permiso en su trabajo para poder jugar la semana que viene en Venado. Es algo que se tendría que charlar y mejorar, y que la organización tenga un poco más de consideración con los equipos del ascenso.

- Ahora hay que volver a enfocarse en el Federal y en Tiro.

- Tenemos que poner los pies sobre la tierra porque lo que pasó el sábado ya está y sería muy amargo que el último de la zona se lleve algo de nuestra cancha. Seguimos con la meta de tener una localía importante y hay que empezar a mentalizarse en ese partido, que va a ser duro porque ellos van a venir por todo. Para nosotros tiene que ser una final porque nos va a encaminar a pelear los puestos de arriba.

- ¿La idea es poner lo mejor mañana y preservar algunos nombres para el domingo?

- El jugador que esté al cien por cien en lo físico va a jugar ante Tiro. Después veremos cómo llegaremos al primer partido ante Rivadavia. Estos 3 puntos que tenemos en casa son fundamentales y vamos a tratar de que se queden acá.

- Se vienen 4 partidos muy duros en 10 días, con lo cual los entrenamientos no serán tan exigentes.

- Estamos haciendo varios trabajos físicos y regenerativos en grupos. Pero por diferentes dolores y molestias, no podemos hacer ningún trabajo de campo. Y será así durante esta seguidilla. Igual, en algún momento vamos a hacer algún táctico y algo de fútbol en espacios reducidos, pero la idea es no exigir demasiado al plantel porque el descanso es mínimo.

- ¿Este ‘9’ aún puede dar mucho más?

- Creo que estamos bien. No me gusta ponerle techo ni objetivos a una campaña, sino que se vaya dando paso a paso. Ustedes ven mi emoción en cada partido, pero trato de transmitirle al jugador que cada partido que juego, y que siento personalmente, es una final.