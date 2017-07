Gran trabajo en conjunto

En otro momento de la charla, Barbero también valoró la labor que vienen realizando sus colaboradores. “En estos días tengo que recalcar el gran trabajo que vienen haciendo los Profes Agustín Giorgis y Lucas Baralle. El sábado nos dejaron al cuerpo técnico un equipo muy bien preparado desde lo físico, y lo está demostrando en cada partido. También están llevando a cabo una labor sumamente importante en la recuperación para que podamos tener a todos los jugadores a disposición para que puedan seguir rindiendo en cada partido. Es muy lindo trabajar con ellos. Por ahí soy un poco la cara visible del grupo, pero atrás hay un trabajo en conjunto. José Porcel, el entrenador de arqueros, también es vital con su aporte para este momento, porque los 3 arqueros están en un muy buen nivel. También Diego Gianotti y Matías Massari, que son mis dos ayudantes y mis otros 4 ojos, te dan una gran mano en cada partido y en cada entrenamiento a decidir situaciones del partido. Estoy muy agradecidos a todos ellos, porque sin ellos esto no sería posible. Lo mismo va para Marcelo Werlen, el Coordinador, y para la dirigencia por esta oportunidad que me dieron”.



DIFERENCIADOS

Ayer, el plantel juliense realizó trabajos físicos y tácticos en el Soltermam de cara al partido de mañana a las 20:30 como local ante Tiro Federal por la 4ª fecha del Federal B. No hay indicios del probable equipo titular y se aguarda por las recuperaciones de Andrés Velazco, Kevin Muñoz, Rubén Tarasco, Nicolás Canavessio y Emanuel Chingolani, quienes se movieron diferenciado por arrastrar molestias musculares.