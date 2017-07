Fuertes cruces entre Carrió y la izquierda

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La diputada oficialista Elisa Carrió abandonó ayer la reunión de comisión donde se trató la exclusión de Julio de Vido luego de que el Frente de Izquierda le reclamara que dijera "quiénes son los funcionarios que encubren" al exministro de Planificación. Media hora después de iniciada la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carrió se retiró mientras exclamaba "besos a la izquierda", que segundos antes le había apuntado de forma directa.Fue el diputado Pablo López el que la cruzó porque la diputada y líder de la Coalición Cívica estaba hablando mientras él estaba en el uso de la palabra. "Presidente, dígale a Carrió que si quiere hablar tendría que decir quiénes son los funcionarios que encubren a De Vido, que ella lo dijo hace apenas dos meses. Y si no lo dice, es porque está encubriendo a los funcionarios que protegen a De Vido. Porque hay una comunidad de intereses", disparó López.El diputado recordó así las declaraciones hechas por Carrió en mayo pasado, cuando afirmó que "todo el sistema político protege a De Vido" porque el exministro "puede hablar y podría comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces (...) incluye a algunas personas del Gobierno". Además, López resaltó que la semana pasada, durante la audiencia pública por la construcción de las represas en Santa Cruz, "fueron (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren y De Vido a defender esas represas".También les apuntó a los diputados Sergio Massa (Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque Justicialista) por haber sido parte del gobierno kirchnerista junto a De Vido, aunque ahora votarán a favor de su exclusión de la Cámara baja. "¿Massa no sabía nada de lo que hacía De Vido, cuando era jefe de Gabinete? ¿Diego Bossio no sabía lo que hacía De Vido, que formó parte de su lista?", arremetió López.Luego tomó la palabra la diputada Soledad Sosa, también del Frente de Izquierda, que acusó a Carrió de "hacer ridiculeces" para "escaparse una vez más y no escuchar a la izquierda", en momentos en que la co-fundadora de Cambiemos estaba haciendo algo parecido a un ejercicio de yoga.En ese momento, Carrió se retiró del salón al grito de "besos a la izquierda", pero retomó la polémica a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que "el voto más conservador de la Argentina es el de la izquierda" porque es "funcional a la impunidad siempre". "Se termino la ideología, esto es delito: es blanco o negro", sentenció Carrió en sus tuits. La postura del Frente de Izquierda es que el pedido del oficialismo para excluir a De Vido de la Cámara de Diputados es "una maniobra" para "ocultar que después de las elecciones vienen por una reforma laboral".Así lo expresaron sus diputados durante la reunión y luego lo ampliaron mediante un comunicado, en el que indicaron: "Acusan al Frente de Izquierda por no prestarnos a esa maniobra. En realidad dicen, en forma totalmente mentirosa, que defendemos a De Vido". El PTS (que forma parte del Frente) indicó que "Cambiemos quiere expulsar a De Vido como diputado para que no sea juzgado por corrupción" porque, según dijeron, funcionarios de Cambiemos y allegados al presidente Mauricio Macri están "involucrados"."En los hechos de corrupción que estamos seguros se cometieron en su larga trayectoria como superministro están involucrados funcionarios, parientes, empresarios y amigos del actual gobierno, incluso de la familia Macri, que hicieron negocios con el kirchnerismo en general y con De Vido en particular", afirmaron.