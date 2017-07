Las Inferiores de la Zona

El último sábado se disputó la 14ª fecha del torneo oficial de Inferiores de la Primera B liguista. Todos los resultados y lo que se viene.La Hidráulica 1 (Braian Torres) - Atlético (MJ) 0, Sp. Santa Clara 2 (Camilo Demarchi y Alexis Imoberdorf) - San Martín 1 (Efraín Gómez), Florida de Clucellas 2 (Juan Montenegro y Natalio Priolo) - Bochazo 3 (Iván Giussani, Ezequiel Segovia y Alexander Córdoba), Talleres (MJ) 1 (Alejandro Flores) - Zenón Pereyra 2 (Santino Turina x 2).La Hidráulica 2 (Rodrigo Caballero x 2) - Atlético (MJ) 0, Sp. Santa Clara 3 (Alan Godoy x 2 y Gian Lucas Ojeda) - San Martín 0, Florida de Clucellas 2 (Angel Mandeli y Luca Fardín) - Bochazo 3 (Iván Giussani x 3), Talleres (MJ) 0 - Zenón Pereyra 1 (Lautaro Avaro).La Hidráulica 2 (Lucas Reartes y Rodrigo Lencina) - Atlético (MJ) 0, Sp. Santa Clara 3 (Matías Ojeda, Juan Cruz Suárez y Joaquín Bocco) - San Martín 1 (Tadeo Carpella), Florida de Clucellas 4 (Alejo Manna, Aaron Sánchez, Alex Dobler y Lautaro Leurino) - Bochazo 0, Talleres (MJ) 1 (Ignacio Grandolio) - Zenón Pereyra 0.La Hidráulica 0 - Atlético (MJ) 0, Sp. Santa Clara 1 (Axel Expósito) - San Martín 0, Florida de Clucellas 2 (Mateo Avila y Duilio Bravo) - Bochazo 0, Talleres (MJ) 0 - Zenón Pereyra 4 (Lucas Bossio x 2, Atalivar Galante y Gastón Bruno).La Hidráulica 1 (Thiago Paz) – Atlético (MJ) 0.Bochazo vs Talleres, Angélica vs Florida (desde las 10 hs), Atlético MJ vs Santa Clara, Josefina vs La Hidráulica. Libre: Zenón Pereyra.Humberto 2 (Jorge Grande x 2) – Moreno 0, Tiro Federal 2 (Nicolás Orellano y Cristian Villalba) - Aldao 1 (Gabriel Vallejos), Roca 0 - Arg. Vila 0, Ind. Ataliva 1 (Osvaldo Peretti) - Ramona 3 (Luciano Bessone x 2 y Santiago Rossi). Al Dep. Tacural le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.Humberto 4 (Ciro Leineker x 2, Tomás Pereyra y Ronaldo Welchen) – Moreno 1 (Santino Gaido), Tiro Federal 0 - Aldao 3 (Ricardo Strumia, Erik Iturre y Juan Pablo Romero), Roca 4 (Matías Ribalta x 2, Rodrigo Maidana y Mariano Boos) - Vila 0, Ind. Ataliva 1 (Agustín Piacenza) - Dep. Ramona 0, Tacural 0 - Unidad Sancristobalense 4 (Adalberto Guzmán x 3 e Ismael More).Humberto 1 (Adrián Díaz) – Moreno 3 (Alan Ferri, Uriel Leiva y Jonatan López), Tiro Federal 1 (Natanael Villalba) - Aldao 1 (Edgar Retamar), Ind. Ataliva 1 (Octavio Churruarin) - Ramona 3 (Nicolás Guglielmone x 3). A Tacural y Vila les dieron los puntos ya que Unidad y Roca, respectivamente, no presentaron las categorías.Humberto 0 – Moreno 1 (Mariano Urquijo), Tiro Federal 1 (Martín Barale) - Aldao 1 (Uriel Iturre), Sp. Roca 2 (Lautaro Bonsegundo y Martín Cassina) - Vila 0, Ind. Ataliva 1 (Sebastian Sereno) - Ramona 0, Dep. Tacural 1 (Martín Burgos) - Unidad Sancristobalense 3 (Gonzalo Falcón x 2 y Ezequiel Sandoval).Vila vs Ataliva, Aldao vs Roca, Lehmann vs Moisés Ville, Tacural vs Humberto, Unidad vs Ramona.