Un adelanto y postergaciones

Los compromisos que deben afrontar los clubes de Liga Rafaelina, entre Federal B y Copa Santa Fe, complican el calendario y el desarrollo normal de los torneos. Por esto, anoche se aceptó el pedido de 9 de Julio, en postergar su juego por el Clausura liguista ante Unión (sin fecha definida, aunque iría el fin de semana de las elecciones).El cronograma de la fecha 3 del Clausura de Primera A: Jueves 27/07, 22 hs Humberto vs Atl. de Rafaela. Domingo 30/07, 15:30 hs Ramona vs Ben Hur, Libertad vs Peñarol, La Hidráulica vs Sportivo, Ferro vs Brown. Martes 01/08, 22 hs Quilmes vs Florida. Postergado: 9 de Julio vs Unión.