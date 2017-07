Cuando no hay edad para aprender

El 27 de julio finaliza la primera etapa del curso de computación perteneciente al programa “La Ciudad en tu Barrio” coordinado por la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela.

En lo que va del año, más de 100 personas realizaron el curso de computación que se lleva adelante en los Centros Tecnológicos Barriales distribuidos en 17 barrios de la ciudad. En esta oportunidad quienes participaron del curso fueron adultos mayores y niño/as, algunos de los cuales no tenían ningún conocimiento previo. El rango de edad abarcó entre los 7 y los 80 años, lo que pone de manifiesto el fuerte acento en la inclusión digital del programa promoviendo el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Esta primera etapa tuvo como finalidad enseñar programas tales como Microsoft Word posibilitando al alumno reconocer las partes más importantes del teclado y sus funciones, el uso del mouse, las nociones de archivo y carpeta. También se brindaron herramientas para navegar en la web, aprender a buscar información, enviar correos electrónicos, usar las redes sociales y la App municipal que brinda datos útiles tales como “hoy qué saco”, estacionamiento medido, recorrido del quirófano móvil, entre otros.

A partir de agosto se va a realizar la segunda etapa del curso, donde se busca que los alumnos profundicen el manejo de internet y aprendan el ensamble de la PC con diferentes dispositivos electrónicos (celular, tablet, pendrive, etc.). Aprenderán por ejemplo, a bajar fotos de su celular para colocarlas en Facebook o llevarlas en un pendrive para imprimir. Si bien el curso está pensado en dos etapas complementarias, en el segundo período también pueden inscribirse quienes ya tengan una noción básica del uso de la PC aunque no hayan realizado el primer período.

El programa “La Ciudad en tu Barrio” reconoce la importancia del acceso tecnológico para lograr una mejor calidad institucional, mayor eficiencia administrativa y transparencia de gestión, más acceso a la información y, por lo tanto, más oportunidades de desarrollo social y personal para la comunidad. Los Centros Tecnológicos Barriales (CTB) funcionan como espacios comunitarios para el aprendizaje de las herramientas informáticas buscando como objetivo principal la construcción de ciudadanía, disminuyendo así la brecha digital y logrando una ciudad más inclusiva e igualitaria.