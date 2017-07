La producción industrial creció 5,9% en junio

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La producción industrial aumentó 5,9% interanual en junio y acumuló una suba de 0,5% anual en el primer semestre, según un informe difundido ayer por la consultora de Orlando Ferreres. De esta manera, el segundo trimestre arroja un incremento del 4% respecto del mismo período de 2016. La medición desestacionalizada mostró un alza mensual del 0,5 por ciento.

En mayo, la industria registró un crecimiento del 5,9% interanual, al anotar así su cuarto mes consecutivo en terreno positivo, con una fuerte alza en cemento. "Particularmente, los minerales no metálicos fueron el rubro de mejor desempeño en el mes, mostrando una variación del orden de 12,7% con relación a junio de 2016, a raíz de una fuerte suba en los despachos de cemento", puntualizó el estudio.

Destacó en segundo lugar al segmento de maquinarias y equipos, ya que "volvió a demostrar gratos resultados de forma interanual, impulsado por la producción de automotores". "Si bien aún no logra recuperar el terreno perdido en el primer semestre, se empieza a notar una recomposición en la industria de alimentos y bebidas que crece a un ritmo de 4,4% interanual", resaltó.

Señaló, en tanto, que "la industria del papel sufrió la peor caída desde el comienzo de 2017 con una contracción del orden de 14,6%, acumulando una baja del 6,6%, sin visibilizarse un horizonte temprano de recuperación". Según el análisis, la medición desestacionalizada volvió a arrojar un resultado positivo de 0,5%, mientras "desde el piso alcanzado en octubre pasado, la industria manufacturera acumula un crecimiento del 5,7%". Así, el Centro de Estudios Económicos señaló que el sector de Maquinaria y Equipos presentó una variación positiva de 11,8% tras un resultado negativo en el mismo período de 2016.

El rubro de Metálicas básicas anotó "la suba más alta desde el comienzo de 2017 de manera interanual" con un 12,1%, por lo cual acumuló un aumento de 4,6%. En el caso de Minerales no metálicos, se registró un aumento de 12,7% anual en junio, hecho que se condice con la suba evidenciada en los despachos de cemento de 15,2%.

El segmento de papel mostró su "peor caída desde el comienzo de 2017", tras anotar una baja de 14,6%. "Principalmente, se destaca una baja del orden de 15,5% en el rubro de papel y cartón, que acumula una contracción de 6,8%", alertó.



FMI OPTIMISTA

El FMI estimó que la Argentina "se recuperará de la recesión" entre este año y el 2018, al igual que el Brasil, y eso permitirá a la economía latinoamericana "recuperarse de a poco". "Tras contraerse en 2016, la actividad económica de América Latina irá recuperándose poco a poco en 2017 y 2018, a medida que países como Argentina y Brasil se recuperen de la recesión", de acuerdo con el informe sobre "Perspectivas de la Economía Mundial" elaborado por ese organismo, bajo el título "La recuperación se está afianzando".

Para América Latina en conjunto, el Fondo Monetario pronosticó un crecimiento económico de solo 1% para 2017. En comparación con la edición de abril último del informe, el FMI indicó que el crecimiento de Brasil que se pronostica ahora para 2017 es "más elevado, gracias al vigor del primer trimestre, pero la persistente debilidad de la demanda interna y la agudización de la incertidumbre en torno a la situación política y a la política económica se verán reflejadas en una recuperación más moderada y, por ende, en un crecimiento menor en 2018".

El pronóstico de crecimiento de México en 2017 mejoró de 1,7% a 1,9%, "empujado por la fortaleza de la actividad en el primer trimestre del año, en tanto que no ha habido cambios en el pronóstico para 2018", señaló el reporte. Y puntualizó, además, que las revisiones para el resto de la región "son principalmente a la baja, incluido un nuevo deterioro de las condiciones en Venezuela".

En este marco, el FMI destacó que el repunte del crecimiento mundial previsto en la edición de abril de Perspectivas de la Economía Mundial "continúa por buen camino, y se proyecta que el producto mundial aumentará 3,5% en 2017 y 3,6% en 2018". "Las proyecciones del crecimiento mundial no han cambiado y ocultan contribuciones ligeramente diferentes de las economías nacionales", aclaró el ente crediticio.