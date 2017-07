Lifschitz puso toda la carne en el asador

A tres semanas de las PASO, el gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz reunió a 400 funcionarios de su gobierno para arengarlos efusivamente antes de la primera de las batallas electorales. "No somos lo mismo que Cambiemos" diferenció de manera tajante para exhortar de modo imperativo que "no se pueden tener los pies en dos platos distintos", es decir o se está con y en el FPCyS ó se adscribe a Cambiemos. Los sobreentendidos destinatarios no estaban presentes: los ministros que responden a José Corral (Cambiemos) Julio Schneider y Eduardo Matozzo.

En dos palabras la idea fuerza es que el FPCyS tiene una gestión para mostrar, de realizaciones y decencia, y debe adueñarse del centro el ring en el debate electoral de los temas nacionales que preocupan a la sociedad. Hay que arrebatarle el discurso polarizador al "Chivo" Rossi sin caer en la "trampa de la falsa grieta"; "Santa Fe puede dar ejemplos, lo hicimos con los tamberos y lo estamos haciendo con la crisis del calzado en Acebal", sostuvo el candidato Luis Contigiani.

Este lunes comenzaron los spots publicitarios de campaña electoral, donde el Gobernador pone especial énfasis en señalar las virtudes personales, políticas y de gestión del candidato a diputado nacional oficialista Luis Contigiani, pero además deja bien en claro que es quien carga sobre sus hombros proselitistas la imagen del gobierno provincial.

Lifschitz pretende que sus casi 60 puntos de aprobación de gestión se transfieran, cual vaso comunicantes, en el inconsciente colectivo de los votantes hacia Contigiani, hoy luchando contra reloj para revertir el letal renglón "desconocimiento" en las encuestas. Abruma la historia reciente: el propio Gobernador llegó al sillón del Brigadier con un amplio porcentaje de desconocimiento en la población; de allí que muchos estrategas (comenzando por Carlos Menem en 1989) optan por figuras reconocidas por el público - elector, provengan éstos del mundo del espectáculo ó del deporte.



EL CRIMEN

El asesinato del policía Cejas parece tener la marca del narcotráfico, no de la narcopolicía. "La única manera de aliviar el cáncer del narcotráfico y su secuela de dinero y muertes es legalizando el consumo como acaba de experimentar Uruguay", sostuvo un allegado al gobierno provincial, para agregar que "la droga vivirá campante mientras no se la legalice; pensar en la lucha armada contra la droga es perder desde el vamos", aseveró.

En cuanto al asesinato del suboficial Pablo Cejas, más allá de las frondosas imaginaciones que sugieren entrecruzamientos políticos al estilo del "me tiraron un muerto" (Eduardo Duhalde, enero de 1997 cuando apareció calcinado el cuerpo de José Luis Cabezas), en el gobierno siguen sosteniendo que la muerte (de unos 20 balazos) del policía no tiene ligazón con sus denuncias contra camaradas de alto rango encubridores del narcomenudeo barrial. "Es un asunto relacionado con su hijastro a quien venían amenazando" (por tema drogas), insisten desde Seguridad.

Los investigadores apuntan a los vínculos que supo tener su hijastro con jóvenes oriundos de barrio Yapeyú, que residen en inmediaciones de donde sucedió el salvaje ataque de la noche del lunes 10, cuando el suboficial que prestaba servicios en el Departamento de Operaciones (D3) fue acribillado a balazos.

Se trataría de al menos tres jóvenes adolescentes que habrían sido amigos del hijastro de Cejas, relación que culminó a raíz de un hecho que marcó el punto final: un crimen ocurrido en junio de este año. Hay grabaciones y el fiscal estaría ordenando detenciones al cierre de este envío.



CONFIRMACIONES Y

DESMENTIDAS

Directores de la firma Las Taperitas de la empresa Williner negaron que desde la Embajada de Nueva Zelanda hayan enviado a una persona para negociar la venta de la firma a Fonterra; aunque confirmaron que recibieron en sus establecimientos a una persona de aquel país relacionada con el Ministerio de Educación de la Embajada de Nueva Zelanda.

El lunes 17 de este mes escribimos en estas páginas que "la agregada comercial de la embajada de Nueva Zelanda se reunió con directivos de la firma Williner para una posible compra de Las Taperitas, empresa del grupo que explotan 16 tambos en Rafaela y El Trébol que producen 200 mil litros diarios".

La otra parte del escrito en esa edición, relacionado con la firme decisión de Fonterra de asociarse con SanCor nos fue confirmada por fuentes allegadas a la cooperativa sunchalense, a tal punto que la semana pasada el principal directivo mundial de la transnacional neocelandeza se reunió en Buenos Aires con el Presidente de SanCor Gustavo Ferrero.

Además de Fonterra, cuya figura legal para asociarse con SanCor sería la de Sociedad Anónima (con una participación del 70 % de la misma, quedándose con todas sus plantas, no así con la misma cantidad de empleados), desde octubre del año pasado, SanCor mantiene conversaciones con una fondo de inversión que estaría dispuesto a desembolsar la cifra necesaria para quedarse con el 50 % del manejo de la láctea sunchalense. Para tal fin, un equipo de especialistas del mismo (cuyo titular "vale oro", adelantamos hace varios meses en estas páginas) ya estuvo en la planta de Sunchales.

El inconvenientes de estos enigmáticos (para nosotros, no para los directivos de SanCor) inversionistas, consistiría en ingresar el dinero desde el exterior hacia Argentina.

"SanCor necesita dinero fresco para ayer", se sinceraba un directivo; y no es para menos: factura 400 millones, tiene que desembolsar 250 millones en sueldos y 150 millones en pago de la producción. Y sigue el éxodo de leche hacia otras industrias.