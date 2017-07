"Al menos hasta las elecciones puede haber mayor volatilidad, pero desde el Gobierno tienen todas las herramientas para que no se escape de un rango entre $ 17,75 y $ 18. Intervendrá con alguna política para que no haya una corrida mayor, pero mientras que esto no se vaya a la inflación, creo que el Gobierno no se siente tan incómodo con la suba". Así se pronunció el economista Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, ante una consulta de El Cronista.