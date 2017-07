Peñarol y Unión volvieron mejor

El domingo se reinició el Torneo de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet con dos partidos en Rafaela. En el Coliseo del Sur, Peñarol venció claramente a Sportivo Ben Hur por 78 a 57, mientras que Unión también como visitante le ganó por buen margen a Independiente, 80 a 64.Peñarol, que ya no cuenta con Lucas Demo, ya ganaba al descanso largo por 18 puntos de diferencia. La BH aún no contó con Raymundo Legaria, quien recién empezaría a jugar en el mes de agosto. Federico Bonzi, con 17 puntos, y Norlis Dobler, con 16, fueron los principales anotadores del equipo de Juan Andornino. En BH se destacó Hernando Aveldaño, con 15.Por otra parte, en el renovado gimnasio “Carlos Colucci”, Independiente -que ya tuvo nuevamente a Walter Storani tras recuperarse de la lesión- no pudo hacerse fuerte y terminó cayendo ante Unión. Matías Loro, autor de 27 puntos, fue la figura del partido. El propio Storani anotó 21 en el CAI.La fecha seguirá el miércoles 26 a las 21 con Argentino Quilmes – 9 de Julio en el Gimnasio Elías David, mientras que se cerrará el martes 1 de agosto a las 21:30 con Libertad de Sunchales – Atlético de Rafaela. Además, la ARB confirmó la reprogramación del encuentro pendiente entre 9 de Julio y Libertad, válido por la tercera jornada. El mismo se jugará el martes 8 de agosto a las 21:30.Unión de Sunchales 8 puntos; Independiente y Peñarol 6; Atlético 5; Libertad y Ben Hur 4; 9 de Julio y Argentino Quilmes 3.