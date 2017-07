Emir Izaguirre deja el Lobo

Luego de la segunda victoria consecutiva en el Federal B, lograda el domingo en Rosario ante Tiro Federal, Ben Hur arrancó la semana con la noticia de una baja para lo que queda de la temporada. El delantero Emir Izaguirre se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico ya que su representante, Agustín Grillo, le consiguió un destino -que no trascendió- en el venidero torneo de la Primera B Nacional.El jugador oriundo de Viale tuvo un buen paso en la Copa Argentina, donde el Lobo llegó a la fase final interior, aunque no pudo estar en los juegos decisivos con Camioneros por una lesión. Posteriormente se quedó para disputar el torneo liguista, donde anotó 6 tantos, y debido a una lesión no pudo arrancar el Federal B, salvo hasta el encuentro con Tiro que marcó su despedida.De esta manera, el entrenador Gustavo Barraza pierde uno de los tres centrodelanteros con que arrancó el torneo. En esa función quedan Sergio Rodríguez y Juan José Weissen, más el juvenil Pablo Palomeque que está teniendo sus primeros minutos en el Federal B.JUEVES CON RIVADAVIAFinalmente, el partido entre Ben Hur y Rivadavia de Venado Tuerto por la cuarta fecha de la Zona Litoral Sur B se disputará el jueves a las 20:30, en el estadio Parque. Recordemos que el equipo venadense adelantará su encuentro ya que el domingo visitará a 9 de Julio por la Copa Santa Fe en la ida de los cuartos de final.Cabe recordar que Barraza podrá contar con Sergio Rodríguez, que ya cumplió la fecha de suspensión. Por contrapartida, es muy difícil que pueda recuperarse Matías González, que tiene un fuerte esguince en el tobillo derecho que le provocó dejar la cancha en Rosario.