Los Rolling Stones preparan álbum

NUEVA YORK, 25 (AFP-NA). - Keith Richards reveló que los Rolling Stones están trabajando en un nuevo álbum, después de que una foto mostrara al famoso rapero británico Skepta en el estudio con las leyendas del rock.

Los rockeros septuagenarios lanzaron el pasado mes de diciembre un disco llamado "Blue and Lonesome" (Triste y solitario), tras más de una década repleta de megaconciertos pero sin ningún proyecto de estudio nuevo.

Preguntado este fin de semana en un foro para fans organizado por YouTube si la banda planea sacar otro álbum, Richards respondió: "Sí, de hecho estamos en ello, muy, muy pronto".

El músico contó que la banda está "armando algo nuevo y planeando hacia dónde ir después".

El fundador de los Midnight Studios de Londres, Shane Gonzales, publicó este mes en la red social Instagram una foto de Skepta con el líder de los Stones, Mick Jagger, avivando las especulaciones sobre una posible colaboración.

Durante sus más de cinco décadas de historia, los Rolling han trabajado con los personalidades más importantes del blues y del soul, pero tienen menos experiencia con el hip-hop.

Richards indicó, no obstante, que el próximo trabajo podría contener también clásicos de blues, evocando el disfrute de la banda cuando grabaron "Blue and Lonesome".

El "beatle" Paul McCartney sorprendió hace dos años al colaborar en una canción del rapero estadounidense Kanye West.

Skepta es uno de los máximos exponentes del grime, un subgénero del hip-hop que se ha desarrollado en Londres y que ha ido ganando audiencia en los dos últimos años.

Los Rolling, una de las bandas legendarias más relevantes del circuito de la música en vivo mundial, planea otra gira en septiembre y octubre por Europa.