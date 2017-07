Frigerio lo consideró como un "disparate"

En la columna "Entretelas de la política" que se publica los domingos en el Suplemento Económico del diario Clarín, el autor Ignacio Zuleta, en el ofrecimiento de ayer -entre una amplia variedad de temas- abordó el reclamo de 50.000 millones de pesos de la provincia de Santa Fe al gobierno Nacional, para saldar la deuda que tenía la Nación y que aprobó como tal la Corte Suprema de Justicia en 2015. Además, cabe recordarlo, en igual situación se encuentran las provincias de Córdoba y San Luis, que fueron las que no aprobaron resignar en su momento el 15% de coparticipación para las cajas previsionales.

En tal sentido, se señala la columna que "el reclamo de deudas de provincias que ganaron juicios en la Corte y que buscan acorralar a la Nación. Santa Fe presentó un reclamo por el stock de deuda acumulado durante los años de retención del 15 por ciento de la coparticipación para el sistema previsional. La Corte volteó ese recorte y ordenó que se reponga, algo que ha hecho el gobierno a todas las provincias, no sólo a Santa Fe, Córdoba y San Luis. El reclamo de Miguel Lifschitz llega a casi 50.000 millones y ofreció un plan de cobranza de 15.000 millones en 24 cuotas hasta 2019, y el resto en un bono a 40 años. El gobernador lo presentó delante de la propia tropa y también de los dirigentes de Cambiemos de esa provincia, divorciados de la alianza socialista-radical. Buscó de levantar la bandera contra el unitarismo fiscal. Rogelio Frigerio, vigilante de esos asuntos de provincias, no recibió aún el plan, pero lo calificó ante Mauricio Macri como un disparate. Igual se lo mandaron a Nicolás Dujovne para que lo confronte con el plan que estudia Hacienda para completar la reposición del flujo, y también del pago del stock. La Corte ha mandado que se haga en los casos de Santa Fe y San Luis. Córdoba está en la cola, pero en la Nación se quejan de la audacia de los santafesinos, que usan el entuerto como bandera electoral. Ante eso, Macri le pidió a Dujovne que antes de fin de mes le muestre el paquete de reforma fiscal para la estrategia de presentación ante el Congreso nacional, junto con la discusión del presupuesto".

Como se advierte, los planes de la Nación -al menos por lo que se desprende de estos trascendidos- son muy diferentes a las aspiraciones del gobierno de Santa Fe. En la columna Panorama Político del viernes pasado de LA OPINION, sobre el tema, se decía "no vender la piel antes de cazar al oso". Efectivamente, parece que mucho de eso es lo que existe en el tema para su desenlace.