Bonino, sin carteles aún para no saturar

En plena campaña para lograr la reelección como concejal, Raúl Lalo Bonino, admitió que aún no colocó sus carteles en la vía pública para "no saturar" teniendo en cuenta que de un día para otro las distintas fuerzas políticas colocaron cientos de soportes con las imágenes de candidatos en las columnas de alumbrado.Ante una consulta de este Diario, y luego de una sonrisa, el edil macrista confió que "parece que se está generando un mito en torno al por qué aún no colocamos carteles en las calles, todas las listas tienen presencia en la vía pública y nosotros muy poco, pero tenemos una estrategia diferente". En este sentido, afirmó que "para nosotros las elecciones pasan por otro lado, por el trabajo realizado y no por los carteles, consideramos que la saturación del espacio público es agresiva para con los vecinos y por tanto hemos decidido trabajar menos días con los carteles".Bonino es candidato a concejal por la lista "Avanza Rafaela" de Cambiemos, junto a Marta Pascual. La pregunta sobre la cartelería fue realizada el viernes, pero este fin de semana comenzaron a aparecer algunos carteles de este espacio. "En principio apostamos fuerte a las redes sociales, comunicando lo que venimos haciendo en el Concejo, informando la evolución de la campaña y los recorridos que hacemos con Marta para darle oportunidad a todos los vecinos que quieran decirnos algo a que lo puedan hacer. Realmente estamos trabajando y no haciendo una exposición mediática de las cosas", puntualizó Bonino."La campaña nos tiene a Marta y a mí caminando por los barrios, tomando contacto con los vecinos para conocer sus inquietudes, reclamos o sugerencias y de esa manera renovar nuestra agenda, ver en qué medida podemos colaborar para dar respuestas o facilitar las mismas. También seguimos impulsando proyectos presentados en el Concejo y que aún no han recibido tratamiento", describió sobre su día a día. "Estamos esperando retomar la tarea legislativa con sesiones públicas del Concejo, en agosto. En ese caso, vamos a combinar ambas actividades, que si bien es agotador como se hace con pasión y ganas se logra la energía para cumplir", expresó.Sobre las encuestas iniciales que lo instalaron entre los favoritos del electorado rafaelino, Bonino se mostró cauto. "La campaña se planifica en función de lo que nos reclama la gente, de lo que nos plantea el vecino y no de los números o supuestas lecturas de la intención de voto. En esto soy concreto porque en el 2013 las encuestas me daban 0,6% de intención de voto, es decir las encuestas son las fotos de un momento, y después terminé en una banca del Concejo", afirmó.Después, Bonino resaltó el balance de su labor parlamentaria: "Nuestro trabajo es un proceso que viene desde 2013, lapso en el cual presentamos más de 100 proyectos, algo que ningún otro concejal puede decir. Viajamos más que ningún otro concejal para gestionar cosas para nuestra ciudad, lo cual nos convierte en una oposición responsable". Y cerró la respuesta al sostener que "las encuestas quedarán ahí y veremos lo que pasa el 22 de agosto".Con respecto a la visita a Rafaela del candidato a diputado nacional por Cambiemos, Albor Cantard, Bonino dijo que "será en los próximos días, pero vamos a compartir la jornada con Leo (Viotti, su adversario en las primarias del 13 de agosto) para evitar que uno u otro espacio pueda beneficiarse y porque además, después de las PASO, vamos a estar trabajando todos juntos".Por su parte, Pascual destacó su "integración" al espacio que conforman "Lalo, Hugo (Menossi), Carina (Visintini) y muchos más". Es que hasta pocos días antes del cierre de listas figuraba como candidata a concejal del PDP aunque fue dejando pistas sobre su intención de mudarse en términos políticos, lo que finalmente ocurrió. "Compartimos las mismas cosas con este grupo. Es como que siempre hubiera trabajado con ellos. Con Lalo tenemos una conexión importante, tenemos el mismo estilo de trabajo, así que todo bien", sintetizó.