Los "invisibles" en el triunfo de 9 de Julio

(*)Y quizás no fue solo lo que se vio. Quizás hubo invisibles que colaboraron. Quiero creer que los hubo, y por todos lados. Los refutadores de leyenda dirán solo que Maina fue figura, y es cierto. Tremenda figura. Que el Flaco Funes (que fueron a buscar a un torneo amateurs) se sacó dos hombres de encima y la clavó al lado del palo, y es cierto. Que los once de rojo y blanco corrieron hasta más no poder... al borde del calambre. Que habían jugado (y ganado) el miércoles en Rosario, saliendo a las 8 de la mañana, jugando a las 15:30 de la tarde, y regresando a la medianoche. Que casi no tuvieron descanso. También esto es objetivamente cierto.Pero acá hubo otras cosas. Déjenme pensar que la historia y los históricos cobraron vida por estos días e hicieron de las suyas. Es probable que Doña Olga por un ratito haya preparado las pastas, con un amor juliense capaz de mover montañas y hasta cementerios. Por qué no pensar que la Micha Dominino lo ayudó a Duilio en el vestuario, sabiendo del momento histórico que debíamos enfrentar. Si hasta me pareció ver a Simón Cepeda poner llave a la última puerta del Club, a las 13 hs, y salir corriendo hacia el colectivo de la hinchada, donde solía viajar. Seguro que no se iba a perder este partido. Allá iba, corriendo y haciendo sonar ese gran manojo de llaves que abrían o cerraban todas las puertas del club, y que lo acompañaba siempre.Si miraba a los dirigentes allá arriba, en los palcos de la cancha, y entre todos ellos me pareció verlo a Cecilio Delbino, símbolo y emblema de nuestro club. Lo vi emocionado hasta las lágrimas, una vez más. Creo que a su lado estaba Mariota, con la camiseta Nº 12, como siempre.Quizás Malacho se metió un poquito en el cuerpo de Maximiliano Barbero. Y quizás de esta forma pudo tener las mejores charlas técnicas de su vida durante los días previos. Quizás pudo llegar al centro del corazón de cada jugador del “9”. Quizás...¿Fue Funes quien hizo semejante gol? Los diarios dirán que sí. Otros creemos que no fueél. Creo que hubo un talento santiagueño en esas piernas. ¿Por qué no creer que Boba, Ingratta y Britos estuvieron ahí? ¿Querrían perderse semejante momento histórico? Yo creo que no. Y en cada estirada de Juli parecía recibir ayuda de alguien. Quizás fue Paco Gerold, que decidió dejar de lado por 90 minutos al club de sus amores para ayudar a concretar esta hazaña al Club que le dio todo.El resto sucedió en las tribunas. Mucha gente. Muchísima gente. Y en los momentos más tensos, me parecía escuchar alguna broma de Tato Orlandini capaz de generar infinitas carcajadas en los momentos más dramáticos de un partido. Si hasta lo escuché al Facha Brusco, agarrándoselas con el árbitro que adicionó 5 minutos. Lo vi a José Anoni, a Termidor, al gordo Ram, al Gin Galeani. Los diarios y la tele dirán que había 600, 700. Había muchos más.Nada más parecido a un acto de justicia, de verdadera reparación histórica, que lo que ayer ocurrió en cancha de Colón. Quienes pasamos los 40, sabemos que es así. Sabemos que nos merecemos esto. Y sabemos que podríamos ser tranquilamentequienes estemos allí, participando a este nivel de competencia. La historia fue esquiva. El destino traicionero.¿Será que la historia y los históricos están mandando señales de que se puede? Somos muchos los que vamos a estar cerquita del club, siempre. En las malas, en las buenas, y en las casi imposibles, como las de ayer.(*) El autor es obviamente, hincha de 9 de Julio, que decidió publicar sus sensaciones posvictoria sobre Colón por Copa Santa Fe en su cuenta de Facebook y aquí se reproduce con su autorización.