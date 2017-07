Futuro de De Vido se define en Diputados

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El diputado del PRO Daniel Lipovetzky aseguró ayer que el oficialismo contará con "los apoyos suficientes para dictaminar y sesionar" en torno al proyecto de expulsión del exministro Julio De Vido de la Cámara baja."Vamos a tener los apoyos suficientes para dictaminar y sesionar: el Frente Renovador y el bloque Justicialista van a acompañar", aseguró en diálogo con radio Futurock. Más allá de que, como todo indica, Cambiemos logre acordar un dictamen de mayoría con esos bloques, y que la sesión del miércoles tenga quórum, necesitará más apoyos para forzar la exclusión del exfuncionario kirchnerista, dado que para avalar dicho procedimiento reglamentario contra un legislador se requieren los votos de dos tercios de los diputados presentes en el recinto. Todavía es incierta la posición que asumirán algunas bancadas menores en el recinto, aunque las cuentas tentativas, por ahora, no generan buenas sensaciones en el oficialismo.Lipovetzky, quien preside la comisión de Legislación General insiste en que "están dadas las condiciones para excluir a Julio de Vido por indignidad moral". "Acá está en juego la honorabilidad del diputado, no el delito en sí. Es una evaluación de la honorabilidad de los diputados", argumentó.De todos modos, ante perspectivas que no son del todo alentadoras, surgió como plan alternativo "marcar" a aquellos que voten a favor de la permanencia del exministro. Esto significa que aún en el peor escenario, es decir, si no prosperase la iniciativa para excluir a De Vido al no reunir los dos tercios de los diputados presentes en el recinto, el oficialismo ya tiene preparado el discurso para no terminar con las manos vacías y obtener un rédito político en torno al tema de la corrupción, a pocas semanas de celebrarse las elecciones primarias.La idea es trazar una "frontera moral" entre quienes sostengan el compromiso de impugnar la corrupción a través de la expulsión de De Vido, y quienes por el contrario, se muestren como "cómplices" necesarios al avalar su continuidad en la Cámara baja.El objetivo de inhabilitar las abstenciones consiste en dejar en evidencia a bloques que todavía no definieron una posición concluyente (como el Frente de Izquierda, el Movimiento Evita, Compromiso Federal, el Frente Cívico por Santiago y Alcira Argumedo) pero que ya descartaron acompañar el dictamen de mayoría.Sin embargo, esta estrategia de bloquear las abstenciones tendría grandes dificultades de llevarse a cabo porque a priori el Frente Renovador no estaría de acuerdo con ese criterio. Con todo, el líder de ese espacio, Sergio Massa, se sumó al operativo de presión del oficialismo para que todos los diputados blanqueen su postura antes de la sesión especial del miércoles. "Honestamente, espero que todos hagan pública su posición previo a la sesión", dijo este domingo en declaraciones a radio Mitre.