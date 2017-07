El campo lamenta pérdidas por el frío

El impiadoso clima que hizo temblar de frío a todo el país esta última semana no fue inocuo para los campos de la región, según coincidieron varios productores en las redes sociales. "Impacta la magnitud de las heladas en la cuenca lechera. Destruyó oferta forrajera y se ven muy afectados los trigos, aunque se recuperarán", sostuvo un productor rafaelino con historia en la región tanto en la actividad tambera como en la agricultura."El perjuicio en los cultivos de trigo se pueden ver con una simple recorrida, aunque no son tan marcados. Esperamos que rebroten de abajo y no se verá demasiado impacto en el desarrollo ni tampoco en los rindes", sostuvo ante una consulta de este Diario. "En cambio vemos que ya hay pérdidas económicas en los tambos porque los forrajes, como alfalfas jóvenes, han sufrido el golpe de las heladas. Los rebrotes van a demorar, por lo que los productores quizás tengan que implementar acciones adicionales para garantizar los alimentos de la hacienda de los tambos", agregó. "Ahora el clima nos da una tregua que permitirá una cierta recuperación", sostuvo.¿Qué expectativas hay con la siembra de trigo en el Departamento? "Mucha, hace años que los productores no apostaban tanto por el trigo", remarcó el productor consultado. "La respuesta no es tan complicada, no se explica por el precio o la posible rentabilidad sino más bien que se trata de un cultivo que consume mucha agua, lo que ayuda en la batalla por deprimir las elevadas napas que caracterizan a los suelos de la zona. Si mirás los campos desde Rafaela hasta Ramona, siguiendo la Ruta 70 y alrededores, hay muchos lotes implantados con trigo", explicó. "Si este año no se alcanza un récord con el área sembrada, estaremos cerca", arriesgó. "Acá se sembró entre el 20 de mayo y el 1 de julio, aunque aún puede quedar algún productor retrasado", indicó.AVANCE DE LA SIEMBRALas labores de implantación de trigo 2017-2018 durante la última semana se extendieron sobre el centro y sur del área agrícola nacional, donde las condiciones climáticas favorecieron el avance de las sembradoras sobre las regiones que se encuentran afectadas por los excesos hídricos acumulados en los pasados meses.De esta manera, el progreso de siembra a nivel nacional alcanzó el 82,5% de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, luego de registrar un avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales, sostuvo el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales porteña.A la fecha, ya se han logrado incorporar más de 4,45 millones de hectáreas con un leve retraso en comparación al ciclo previo de 0,1 puntos porcentuales, de acuerdo con los especialistas. Por otra parte, el relevamiento semanal indicó que el 51% de la superficie sembrada "presenta una condición de cultivo buena, mientras que el 26% se encuentra en un estado normal y otro 16% en muy buena condición", añadieron.Además, una menor proporción de los lotes implantados se encuentra en excelentes condiciones, concentrados principalmente en el oeste y norte bonaerense, sur de Córdoba, norte de La Pampa y centro-norte de Santa Fe. En las regiones NOA y NEA el cereal desarrolla etapas vegetativas desde diferenciación foliar hasta principios de encañazón bajo una condición hídrica normal.A su vez, las heladas registradas provocaron daños leves principalmente en lotes tardíos que se encontraban en plena emergencia, mientras que la presión sanitaria es baja, aunque se relevó presencia de pulgón sobre el centro productivo del Chaco.