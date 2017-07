Bovaglio paró el primer equipo

Atlético de Rafaela cerró ayer por la mañana su primera semana de pretemporada en el estadio Monumental y Lucas Bovaglio hizo fútbol para que los jugadores comiencen a conocer cuál es su idea y a tomar ritmo de partido. Sin pautas tácticas por cumplir, esto manifestado por el propio DT, se vio un entrenamiento dinámico, con mucha intensidad y también con algo de desorden.



Comenzó una nueva era. Esa agresividad en la búsqueda ofensiva y el constante desequilibrio en pos de generar situaciones en ataque serán los conceptos predominantes en la idea que pretende llevar adelante Bovaglio y su cuerpo técnico.



El primer ensayo de fútbol que realizó el flamante DT, con vistas al duelo del próximo sábado ante Florida de Clucellas por octavos de final de la Copa Santa Fe, confirmó las sospechas sobre la nueva corriente que fluirá de ahora en más en la “Crema”.



En esta práctica, Bovaglio paró un 4-3-3 pero más allá del esquema, en la parte media Emiliano Romero fue el único volante de contención, el resto todo ofensivo.



Si bien no está confirmado que estos 11 serán los que jueguen ante Florida, la formación de este entrenamiento ya indica cuál es la ideología del ex capitán ‘albiceleste’. Veamos…



Para el arco, Bovaglio eligió renovarle la confianza a Ramiro Macagno. Al menos en este inicio de ciclo y mientras se define si se logra renovar con Lucas Hoyos o llega otro arquero para pelear el puesto. En el fondo utilizó una línea de cuatro con Rodrigo Olivera, la primera incorporación, como uno de los centrales junto a Oscar Carniello; por la banda derecha estuvo Lucas Blondel y por la izquierda Gianfranco Ferrero.

Por delante de esa última línea se paró Emiliano Romero, a su derecha lo tuvo a Lucas Quiróz y por izquierda a Enzo Gaggi. Luego, en la ofensiva tuvo a Mauro Albertengo por la banda derecha y Angelo Martino por el sector izquierdo siendo Alfredo Pussetto la referencia de área.



Al equipo que tuvo pechera naranja lo integraron: Macagno; Blondel, Carniello, Olivera y Ferrero; Romero; Albertengo, Quiróz (26m Santiago Paz), Gaggi, Martino; Pussetto.



Del otro lado, el otro 11 tuvo a: Matías Tagliamonte; Mateo Castellano, Tomás Baroni, Francisco Ortega y Agustín Lobos; Facundo Soloa; Enzo Copetti, Diego Montiel (38m Quiróz), Matías Valdivia, Diego Meza; Darío Gandín.



Fueron 45 minutos de fútbol en el estadio y no hubo goles. El plantel tendrá libre este domingo y el lunes por la mañana regresará a los trabajos de pretemporada, ya para encarar la semana previa al debut en Copa Santa Fe y al aguardo de los refuerzos.



Uno al caer. La dirigencia busca cerrar los refuerzos pretendidos por Bovaglio y en las próximas horas podrían llegar novedades por Alberdi. El DT confirmó que hay una negociación cerrada de palabra. Lo de Gonzalo Klusener parece haberse demorado, mientras que Ivo Chaves podría ser el apuntado.

En la jornada de ayer el propio Bovaglio confirmó el interés por Jorge Velázquez, volante zurdo con reciente paso por Belgrano de Córdoba, ex Unión y Aldosivi, entre otros. El santafesino de Vera (34 años) podría convertirse en refuerzo de la “Crema” ya que las negociaciones estarían avanzadas.