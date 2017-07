La misión fue difundir el mensaje de la esperanza

Tan breve como contundente: "No esperes a mañana para ser feliz. ¡Hoy es el Día!". Es uno de los tantos mensajes que más de bochincheros jóvenes distribuyeron ayer por la tarde a automovilistas y también peatones en las calles del Microcentro. "Cuando estuvo en Brasil, el Papa Francisco le pidió a los jóvenes que salgan a hacer lío. Por eso estamos desarrollando esta actividad con la consigna de llevar un mensaje de esperanza y contagiar alegría", señaló uno de los referentes del Grupo Juvenil de la Parroquia Santa Josefa Rosello y de la capilla San Pedro de Rafaela.

Con numerosos carteles, gritando y aplaudiendo, los chicos buscaban llamar la atención de los conductores para entregar un mensaje cada vez que en el semáforo de bulevar Santa Fe y Constitución -uno de los lugares elegidos para esta acción- aparecía la luz roja. "Durante los encuentros decidimos hacer algo, y bueno nos pusimos de acuerdo para venir al centro y con estos pequeños cartoncitos donde escribimos mensajes positivos", dijo uno de los tantos chicos que celebraban como si fuera un gol cada vez que los automovilistas tocaban bocina tal como ellos se lo pedían.

El bullicioso grupo no pasó desapercibido para muchos, que se preguntaban cuál era el motivo de esa convocatoria. "Me parece bien que hagan estas cosas en lugar de estar sin hacer nada tirados en una plaza con el celular. Esto hace bien, demuestran compromiso con el prójimo dijo una mujer que al caminar por la vereda se llevaba un cartoncito de color naranja con un mensaje que le sacó una sonrisa.

"Esa es nuestra misión y la damos por cumplida", dijo una adolescente del Grupo Juvenil al advertir esa sonrisa. "Eso es suficiente, es lo que buscamos", completó.