CRAR ganó y se metió otra vez en los puestos de ascenso

A la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral le quedan dos fechas, para finalizar la primera ronda y luego, en otros siete capítulos, se jugarán las revanchas. Hay un camino larguísimo aún por recorrer. Pero se van perfilando algunos equipos. El caso de CRAR, que hasta aquí ganó cuatro y perdió uno. Mismo panorama para Rowing, que ayer perdió su invicto ante Los Caranchos, que ahora lideran. Son los tres que vienen marcando el camino, también hay que contar a Provincial que ayer ganó y sigue prendido. El torneo dará dos ascensos al Nivel 1 del TRL en la temporada 2018 y todos luchan por alcanzar alguna de esas dos plazas, que hoy por hoy tienen dueño: Caranchos y CRAR de Rafaela.



El Círculo Rafaelino volvió a ganar en casa. Sin lucirse y con un juego desprolijo en el segundo tiempo, donde contó con viento a favor, se sacó de encima al elenco de Santo Tomé ganándole 41 a 14.



CRAR apoyó siete tries por intermedio de José María Williner (2), Mariano Ferrero (2), Franco Davicino, Juan Manuel Imvinkelried y Juan Nicolás Imvinkelried; mientras que Pablo Villar aportó tres conversiones.



En Reserva también ganó CRAR y fue por 29 a 10, mientras que en Pre-Reserva también se impuso el ‘Verde’ con un final de 39 a 12.



ZONA RECLASIFICACIÓN



Fecha 5: Círculo Rafaelino 41 – Cha Roga 14, La Salle 8 – Provincial 29, Los Caranchos 32 – Paraná Rowing 19, Los Pampas 6 – Logaritmo 35.



Posiciones: Los Caranchos 20, puntos; CRaR 19; Paraná Rowing 18; Provincial 16; Logaritmo 14; La Salle 6; Cha Roa 5; Los Pampas 1.



Lo que viene (fecha 6º, sábado 29/07): Círculo Rafaelino vs. La Salle, Cha Roga vs. Logaritmo, Paraná Rowing vs. Los Pampas de Rufino, Provincial vs. Los Caranchos.



ZONA CAMPEONATO



Fecha 5: Duendes 45 – Universitario de Santa Fe 25, Santa Fe Rugby Club 29 – Tilcara de Paraná 7, Estudiantes de Paraná 22 – CRAI 20, Jockey Club Rosario 21 – Gimnasia y Esgrima Rosario 22, Old Resian Club 35 – Universitario de Rosario 40.



Posiciones: GER 23, puntos; Duendes 19; Estudiantes 17; CRAI 16; Jockey 15; Santa Fe RC 12; Tilcara 9; UNI (R) 9; UNI (SF) 5; Old Resian 3.



Lo que viene (fecha 6º, sábado 05/08): Universitario Santa Fe vs. Santa Fe Rugby Club, CRAI vs. Duendes Rugby Club, Tilcara de Paraná vs. Old Resian Club, Universitario Rosario vs. Jockey Club Rosario, Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de Paraná.