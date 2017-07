Primera A: Se completa la segunda

El Torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene un partido disputado y hoy, desde las 15.30 hs., se completará el resto de la fecha dos. En Rafaela se presentarán Sportivo Norte, Peñarol y Atlético de Rafaela, mientras que Argentino Quilmes irá a Sunchales y 9 de Julio a San Vicente.



En barrio Villa Rosas ‘Peña’ estará recibiendo al Deportivo Ramona. Los de la ‘V’ azulada vienen de ganar en el debut ante la ‘BH’, mientras que el ‘Depor’ llega tras ser goleado por el ‘Negro’ de local 3 a 0.



Sportivo Norte será local del Deportivo Libertad de Sunchales. Los de barrio Barranquitas llegan entonados tras el buen triunfo conseguido la semana pasada en Ramona, pero no la tendrán fácil ante un ‘Tigre’ que buscará la recuperación luego del 2-3 sufrido ante la ‘Crema’.



Precisamente Atlético de Rafaela es el otro elenco de la ciudad que este domingo jugará de local, en el Predio ‘Tito’ Bartomioli del Autódromo y tendrá desde hoy, con la salida de Fernando Clementz al cuerpo técnico de Bovaglio, la conducción técnica de Franco Mendoza y Fabricio Sánchez Varela. Recibirá a La Hidráulica. Los de Frontera vienen de perder de local ante Florida, 2-0.



Otro de los que ganó en el inicio de este Clausura es el ‘Cervecero’. El conjunto de barrio Italia le ganó a Brown 3-1 y hoy visitará a Unión en Sunchales, que en el debut igualó 1-1 con Humberto.



En el elenco ‘Juliense’ todos tienen/tenían la cabeza en el juego de ayer por Copa Santa Fe ante Colón (ver pág. 36). Ya pasó, ya es historia. Ahora deberán volver a enfocarse en lo suyo: Liga Rafaelina y Federal B. Ante esto, hoy deberá visitar a Brown en San Vicente y tratar de recomponerse del 0-2 ante Ferro.



También en la jornada de hoy habrá fútbol en Clucellas con Florida recibiendo a Argentino de Humberto.



En el adelanto del viernes Ferrocarril del Estado le ganó 1-0 a Ben Hur con gol de Pablo Pavetti.



El programa de este domingo: Reserva 14 hs., Primera 15.30 hs: Brown de San Vicente vs. 9 de Julio (Claudio González), Unión de Sunchales vs Argentino Quilmes (Gonzalo Hidalgo), Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto (Javier Simoncini), Atlético de Rafaela vs. La Hidráulica (Ariel Gorlino), Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad (Sergio Rusch), Peñarol vs. Deportivo Ramona (Mauro Cardozo).