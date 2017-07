Dos fallecidos por “muerte natural”

En la tarde de ayer se tomó conocimiento del fallecimiento de dos personas, una mujer en Rafaela y un hombre en Sunchales, que fueron calificados ambos por médico forense de esta Unidad Regional V, como “muerte natural”, es decir muerte no punible ya que no da inicio a una investigación fiscal, lo cual da por cerrados ambos casos judicialmente hablando.



EN RAFAELA

En nuestra ciudad, una mujer de 76 años fue hallada muerta en su vivienda de bulevar Santa Fe al 500 -pleno microcentro- y su muerte dataría de unos dos días atrás.

La occisa, quien según fuentes consultadas respondería al nombre de Elida Rosa Virginia Dellasanta, fue hallada en ese estado en el departamento céntrico en el cual vivía, en horas de la tarde de ayer.

Fuentes con conocimiento del hecho confiaron a este Diario, que la mujer padecería una enfermedad que podría ser bronquitis o neumonía.

De todos modos la mujer no presentaba signos de violencia en su cuerpo, pero sí algunos golpes que se presume serían de una caída previa a su muerte. Las puertas del departamento se hallaban cerradas.

Acudió al lugar personal policial de la Comisaría 1ª, de Emergencias SIES 107 y de Policía Científica.



EN SUNCHALES

Por otra parte, alrededor de las 20 de la víspera, se tuvo conocimiento de otro caso de presunta “muerte natural” de un vecino de la ciudad de Sunchales.

La fecha de la muerte de este hombre de 69 años tampoco sería la del día de su hallazgo sino que sería de días anteriores, confiaron a LA OPINION.

El difunto respondería al nombre de Félix Abelardo Alsogaray.