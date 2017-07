"Generar cambios en la vida de la gente"

El ministro de la Producción y precandidato a diputado nacional, Luis Contigiani, se refirió a su posición respecto del posible debate en torno a una reforma laboral. "Nos dicen que para ganar competitividad como país hay que bajar el costo laboral. Clásica idea de la derecha basada en una teoría del derrame, que ya el mundo y la historia demostraron que es una falacia", apuntó.

Al ser consultado sobre el rumbo que debería adoptar la política económica nacional, afirmó que "en el mundo no hay países que crezcan y se desarrollen sin mercado interno fuerte. Deprimir salarios y abrir importaciones sin mecanismos que protejan a la industria nacional no es el camino", para ampliar diciendo que "la política tiene que generar cambios concretos en la vida cotidiana de la gente. Y para eso necesitamos un Estado presente, que no se dedique a la timba financiera, que pueda movilizar los recursos nacionales hacia una tarea industrial muy fuerte", agregó el titular de la cartera productiva santafesina.

En esta línea, argumentó que se necesita un modelo productivo de agregado de valor en el sector agropecuario para generar trabajo en los pueblos. "En Santa Fe hicimos 5 molinos harineros multicereales en cooperativas radicadas en pequeñas localidades. Almacenaban trigo y ahora van a hacer harinas y algunas hasta están trabajando en fábricas de pastas con marca propia. Estamos financiando proyectos para obtener energía desde fibras naturales y apoyando a más de 400 pymes industriales para que sumen bienes de capital y aumenten sus exportaciones", ponderó Contigiani.

Finalmente, el precandidato a la Legislatura nacional aseguró que "este es el modelo que necesita la Argentina; decir que el surgimiento de varias cervecerías artesanales puede revertir la caída del empleo industrial es un disparate".