Juego de las Estrellas en Boedo

La edición número 29 del "Juego de las Estrellas" del básquetbol argentino se celebrará hoy en el polideportivo de San Lorenzo, reciente bicampeón de la Liga Nacional, con la presencia de los mejores jugadores albicelestes, incluso los que representan la bandera en el exterior. El espectáculo se realizará a partir de las 19 en el microestadio "Roberto Pando" del barrio porteño de Boedo, en una época fuera de lo habitual, ya que en los últimos años se solía enmarcar en enero y en una ciudad turística, para captar nuevos seguidores. Pero la decisión de la Asociación de Jugadores (AdJ) de básquetbol fue modificar esa estructura para poder tener dentro del partido principal a los mejores representantes argentinos en el mundo, que también forman parte de la Selección argentina. De esa forma, por ejemplo en el Equipo Blanco, estarán el base Facundo Campazzo (Murcia de España) y Patricio Garino, escolta de los Orlando Magic de la NBA estadounidense en la última temporada. En las volcadas, que suelen tener ese plus de técnica y espectacularidad, no estará el último campeón Anthony Johnson (pivot de Bahía Básket) pero sí cuatro jugadores que buscarán el reinado: el rafaelino Roberto Acuña (pivot), Eric Flor (escolta), Carlos Bueno (escolta) y Francisco Messa (escolta). Los lanzamientos de triples, en tanto, serán por duplas conformadas por un jugador en actividad y otro retirado que haya sido campeón en alguna oportunidad de esta competencia.



CORTARON A BRUSSINO

El alero santafesino Nicolás Brussino no continuará en los Dallas Mavericks de la NBA la próxima temporada, que sólo tendrá dos argentinos con Emanuel Ginóbili (San Antonio Spurs) y Patricio Garino (Orlando Magic). Brussino, parte de la renovación en la Selección argentina impulsada desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, recibió la información por parte del mánager general Donnie Nelson en las últimas horas y ahora deberá buscar nuevos horizontes.