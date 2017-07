La definición de la Primera B y la fecha de la C

Este domingo se disputará la séptima y última fecha de la segunda fase del Torneo Oficial de la Primera B y quedarán definidos los ganadores de cada zona. Por el lado de la Norte, el Deportivo Aldao depende de sí mismo pero también sueñan con sus chances el Deportivo Tacural, Sportivo Roca y hasta Independiente de Ataliva. En la Sur hay clásico en María Juana con Atlético (11 puntos) midiéndose ante Talleres (10). El otro líder con 11 es Zenón Pereyra, que recibe al Deportivo Josefina. También tiene chances Sportivo Santa Clara.



Todos los partidos, con Reservas jugando desde las 14 hs. y Primera desde las 15.30 hs:



Zona Norte: Moreno vs. Aldao (Raúl Rodríguez), U. Sancristobalense vs. Ind. San Cristóbal (Sebastián Garetto), Tiro Federal vs. Tacural (José Rodríguez), Ataliva vs. Roca (Guillermo Tartaglia).



Las Posiciones: Aldao 12, puntos; Tacural 11; Roca 10; Ataliva 10; Sancristobalense 9; Moreno 9; Tiro Federal 4; Independiente San Cristóbal 3.



Zona Sur: Bochazo vs Vila (Raúl Cejas), Atlético (MJ) vs. Talleres (M) (Franco Ceballos), Santa Clara vs. San Martín (José Domínguez), Zenón Pereyra vs. Josefina (Néstor Ercole).



Las Posiciones: Zenón Pereyra 11, puntos; Atlético (MJ) 11; Talleres (MJ) 10; Sp. Santa Clara 9; Josefina 8; Vila 6; Bochazo 5; San Martín 4.



PRIMERA C



Se juega la quinta fecha del Clausura: Susana vs. Sp. Libertad (Matías Retamoso), Esmeralda vs Aureliense (Silvio Ruiz), San Isidro vs Belgrano (Gustavo Vigistain), Bella Italia vs Juv. Unida (Sergio Romero).



Las Posiciones: Belgrano 9, puntos; Libertad Estación Clucellas 9; Juvetud Unida 7; San Isidro 5; Dep Susana 4; Atl. Esmeralda 4; Bella Italia 4; Sp. Aureliense 3.