Para Frigerio, alza del dólar no va a precios

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer que la suba del dólar aún no se trasladó a los precios, pero consultoras advierten que ese fenómeno comenzó a detectarse esta semana. Frigerio sostuvo que no ve con preocupación el tipo de cambio y garantizó que el Banco Central "impedirá que haya zozobras", luego de que el peso se devaluó casi 5 por ciento en la última semana. El funcionario, que participó este sábado de un nuevo timbreo nacional de Cambiemos en Entre Ríos, destacó que "nadie duda" que "hay una recuperación de la economía". "Después de muchos años, Argentina vuelve a crecer, vuelve a generarse empleo en el sector productivo", sostuvo Frigerio.Pero el funcionario reconoció que esa mejora económica es "mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos". En declaraciones a radio La Red, consideró que "el cambio empezó poniendo a Argentina de pie desde el punto de vista económico", aunque admitió que eso "no quiere decir que el cambio le llegue a todos los sectores de la sociedad y de la producción al mismo tiempo, porque esta Argentina que heredamos es muy despareja". Confió en que si Gobierno sigue "con convicción por este rumbo, todas las familias van a sentir que este cambio que ya llegó, les llega particularmente al bolsillo o con un empleo de calidad"."Hace pocas semanas las críticas eran que teníamos un tipo de cambio atrasado, ahora que se acomoda un poco y eso no tiene impacto en los precios se lo plantea también como una situación de inestabilidad", señaló. El ministro remarcó, además, que "por primera vez en mucho tiempo la Argentina tiene una herramienta de política cambiaria que tiene la gran mayoría de los países a los que les va bien, que es un tipo de cambio flexible". "Esto te permite amortiguar los shocks externos de una manera mucho mejor que el tipo de cambio fijo con el que vivimos durante la convertibilidad y muchos años del kirchnerismo", consideró.Destacó que "hay un Banco Central independiente, profesional que va a impedir, usando todas las herramientas disponibles, que haya zozobras en las familias argentinas respecto a la inflación o el tipo de cambio". Pero el economista Gustavo Grinspun advirtió "el tipo de cambio liberado lleva a contextos de mayor volatilidad del mercado cambiario e incertidumbre en la economía, por el paso del tipo de cambio a precios"."No es un mecanismo acorde a las necesidades del momento, porque se produce una dinámica en la que hay un traslado a precios cuando el tipo de cambio sube", advirtió. Explicó que, al bajar, los valores "no muestran la misma flexibilidad, sino que se mantienen, lo que contribuye al proceso de inflación".En tanto, Arnaldo Bocco, exdirector del Banco Central, alertó que "inevitablemente la suba del dólar se va a trasladar a los precios, va a tener consecuencias inflacionarias". Recordó, además, que el alza del dólar impacta sobre las tarifas de los servicios, porque el Ministerio de Energía "en este aspecto los ha atado al tipo de cambio". "El Gobierno tiene que salir con pesos a comprar dólares, pero ahora necesita muchos más pesos para comprar la misma cantidad de dólares, para pagar los intereses del endeudamiento en el exterior", aseguró.