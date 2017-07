Caso Cejas: no hay detenidos por la causa

La investigación que conmociona a la provincia por el, al menos dudoso, crimen del policía Pablo Cejas, avanza en un camino marcado por el hermetismo más absoluto, como suele suceder en estos casos.En la víspera trascendió que dos sujetos que eran buscados por pedido del Ministerio Público de la Acusación fueron hallados en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, y si bien en un primer momento se habló de arrestados por el caso, los propios fiscales rápidamente se encargaron de aclarar que por el momento no hay aprehendidos ni detenidos por el homicidio, publicó El Litoral.Si bien hay varias hipótesis, y una condena popular por el asesinato de quien denunciaba corrupción narcopolicial, todavía sigue siendo un misterio la identidad del autor del homicidio de Pablo Cejas, quien cobró notoriedad a mediados de 2015, cuando ya habían tratado de matarlo. En esa oportunidad fue alcanzado por dos proyectiles, pero no murió porque uno de ellos quedó en el chaleco antibalas y el otro fue desviado por el casco que llevaba puesto.Esa tarde, el policía Cejas aseguró que sus propios jefes habían enviado al sicario, por denuncias que él había presentado en la Justicia tiempo atrás y que hoy siguen su rumbo. Cejas marcó con nombres y apellidos a uniformados, a los que acusó de complicidad con narcotraficantes y manejos oscuros de “horas extras”, entre otros delitos.“Soy policía circunstancialmente y estoy podrido de toda esta corrupción, de ver a la juventud destrozada por la ‘falopa’ que nosotros tenemos que combatir... Y no nos dejan. Estoy cansado de ver cómo algunos jefes cambian autos, casas. Yo heredé la vivienda de mi viejo, tengo tres hijos, el mes que viene voy a ser abuelo de una nena. Vivo de mi sueldo y no tengo ningún tipo de contención. No se acercó nadie a darme una mano. Sólo mis compañeros que estuvieron conmigo en la calle me apoyan”, dijo al día siguiente.Luego, totalmente quebrado y con lágrimas en sus ojos, el policía tomó una cajita pequeña y arrojó con bronca sobre la mesa su contenido: un manojo de medallas. “Mirá. A esto me lo gané en la calle. A estas me las dieron por hacer mi trabajo”, se lamentó.“No me van a callar. Yo voy a mantener todo lo que dije, porque no sé retroceder. Ni mi viejo, ni las fuerzas armadas, ni los buenos policías me enseñaron a retroceder. No lo voy a hacer, por mi familia, por mis hijos, por mi nieta y por el futuro de todos ellos”, enfatizó Cejas.