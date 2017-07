Schiaretti "no cree" en los datos de pobreza del INDEC

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, calificó ayer como "una vergüenza" la medición de pobreza del INDEC y dijo que "no" le cree al organismo estadístico, en una nueva demostración de la tensión con el presidente Mauricio Macri.Días atrás, Macri y Schiaretti brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que el Presidente le pidió la rebaja de Ingresos Brutos en la provincia y el mandatario cordobés le replicó que lo hará cuando la Nación cancele una deuda que mantiene con la Provincia. En declaraciones a Cadena 3, Schiaretti apuntó contra la medición de pobreza del INDEC, a la que calificó como "una vergüenza" y sentenció: "No le creo". "Hace poco tiempo el INDEC sacó que el Gran Córdoba era la región con 40,5% de pobreza y los datos del organismo del primer trimestre dicen que son 29%", sostuvo el gobernador y agregó: "No le creo ninguno de los dos datos porque es una burla que se baje en tres meses 11,5% el nivel de pobreza". El mandatario cordobés sostuvo que "lo que más" lo "preocupa es que se juega con las necesidades de la gente" y continuó: "Como provincia, todos los programas sociales surgen de los datos de pobreza que necesitamos". "Precisamente por eso la Provincia hace sus medidas propias porque los números del INDEC no son de confiar", remarcó Schiaretti, al tiempo que anunció que espera contar para septiembre con un sistema de Monitoreo de Condiciones de Vida propio para medir la pobreza en la provincia.