Cardelino: “vamos a ir a ganar”

David Cardelino, uno de los referentes del club y hombre de la casa, se mostró, en la previa, expectante y ansioso por el partido histórico de hoy en diálogo con LA OPINION. “Estamos tranquilos y contentos, viviendo una linda sensación, porque ves a todos los hinchas del ‘9’ felices y se está acercando mucha gente al club. Hoy -por ayer-, vino mucha gente a la práctica y eso está bueno. Ojalá que sigamos contagiando a los hinchas que esto siga acercando gente al club”. Al preguntarle si éste es el partido de sus vidas, el Hueso opinó que “esperemos que no, que sea dentro de unos meses en una posible final por un ascenso. Es un partido muy importante el de Colón, y hoy en día es el partido de nuestras carreras. Así que lo vamos a vivir como tal. Se armó una linda movida y es algo que te sorprende, porque me llamaron hasta gente de Goya para saludarme y apoyar al grupo. Igualmente, estamos tranquilos y relajados, y vamos a dejar todo para disfrutar del momento”. El hecho de haber ganado el miércoles en Rosario los hace llegar muy bien de la cabeza a este encuentro. “Si, por supuesto. El grupo igual estaba bien, pero un triunfo como el de Rosario, donde veníamos de una derrota injusta con San Jorge, obviamente que te levanta desde lo anímico, en lo personal, en lo grupal y en varios aspectos. El tema de lo físico, donde tuvimos poco tiempo de recuperación, pasa a un segundo plano”, acotó un recuperado Cardelino, ya que hace un año no la estaba pasando para nada bien. “La espina que nos dejó esta Copa el año pasado no me la saco más y ojalá en algún momento podamos tener la chance de disputar un clásico ante Atlético. Y también esto significa una revancha personal, porque hace un año tuve la desgracia de sufrir una de las peores lesiones que puede sufrir un jugador. Y hoy en día, tener esta oportunidad contra este rival, hace que muchas cosas más pasen por mi cabeza”. Por último, con mucha confianza y optimismo, se refirió ante un posible batacazo del León. “Obviamente que lo podemos lograr. Al partido me lo imaginé 20 veces. Sabemos que hay diferencias grandes de categoría y jerarquía en los jugadores. Pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Nosotros, con nuestras armas, la vamos a pelear e iremos a Santa Fe a ganar”.