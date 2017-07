Gran convocatoria

En la sede liguista, ayer continuó a buen ritmo la venta de entradas para el partido de hoy en el estadio Sabalero. Hasta anoche se habían vendido alrededor de 520 generales, y aún quedan algunas a disposición para este sábado, donde hay tiempo de adquirirlas hasta las 11 a un precio de 150 pesos las generales y 100 para menores. En cuanto al operativo de seguridad, se confirmó que los hinchas del León serán custodiados por la policía antes, durante y después del partido. Por este motivo, se convoca a todos los simpatizantes julienses que se concentren este sábado a las 12 frente a las canchas de tenis del Coloso -sobre calle Bolívar- para partir juntos hacia la capital provincial.



VIDEO MOTIVACIONAL

En las redes sociales han circulado un par de videos motivacionales del “9” para el encuentro de esta tarde, donde se lo ve al capitán juliense David Cardelino, en el regreso triunfal de Rosario tras el 2 a 1 a Adiur, invitando a la gente del León que acompañe a alentar al equipo en el estadio Sabalero. Y en otra filmación, el Hueso cuenta en pocas palabras cómo es y lo que significa ser jugador de 9 de Julio.



DOS MAS

Los octavos de final de la Copa Santa Fe tendrá este sábado otros dos encuentros: desde las 15:30 se enfrentarán Atlético San Jorge vs. Puerto San Martín y a partir de las 16 lo harán Rosario Central vs. Alianza Sport. En tanto, mañana, desde las 15 jugarán Newell’s vs. Sportivo Rivadavia; a las 15:30, Sportivo Las Parejas vs. Argentino Las Parejas y a las 16, Unión de Santa fe vs. Huracán de Villa Ocampo.