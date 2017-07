El “9”, por el batacazo ante Colón

En un partido que quedará marcado para siempre en la historia del club, por tratarse de su primer partido oficial ante un equipo de Primera División, es el que afrontará esta tarde 9 de Julio en el estadio Brigadier López ante Colón, ni más ni menos, por los octavos de final de la Copa Santa Fe. Hace 25 años, el León rafaelino jugó un partido inolvidable ante Atlético por la Reválida en el Monumental, y hoy afrontará un duelo más o menos de similares magnitudes por más que no haya en juego un ascenso, sino por la importancia del adversario y por su escenario, uno de los más lindos e históricos del país. Y es por esto que todo el pueblo juliense está muy expectante por lo que puede llegar a pasar hoy salvando las grandes distancias de categoría entre uno y otro. La Copa Argentina en los últimos tiempos ha dado sobradas muestras de que las sorpresas, en esta clase de torneos, están a la orden del día. Y hacia allí irá ilusionado este humilde y renovado 9 de Julio, que arrancó muy bien el Federal B y pasó sin demasiados sobresaltos la fase anterior ante Cosmos y que seguramente pondrá empeño para hacer un digno papel. Y por que no, de lograr el gran golpe del torneo.

Para afrontar este durísimo y exigente compromiso, el entrenador Maximiliano Barbero definirá el equipo minutos antes del inicio del partido, ya que mantiene varias dudas, sobre todo en el arco, en la zona de volantes y en la parte ofensiva, aunque pondrá en cancha lo mejor que tiene. Lo que no cambia es la defensa, que será la misma de los últimos partidos. El DT debe elegir entre Maina o Alderete para custodiar la valla, mientras que del medio hacia arriba, como están todos parejos y en buen nivel, cualquiera puede ser de la partida. El plantel, con 19 futbolistas, partirá hoy a las 11:45 luego de almorzar en el club, completando la delegación Kevin Acuña, Federico Alustiza, Emanuel Chingolani, Andrés Origain y Martín Pelossi. Cabe señalar que por tratarse de un único partido, en caso de igualdad en los 90’ reglamentarios habrá penales.



CON VARIOS NUEVOS

El sabalero iniciará su segunda participación en la Copa Santa Fe. Llegó el momento de empezar las pruebas para un Domínguez que toma en serio el torneo. Desde el juzgado, se le dio el visto bueno a varios jugadores que el DT podrá tener en cuenta. Fueron habilitados Marinelli, Toledo, Fritzler, Guanca, Bastía y Ceballos. Faltan Estigarribia y Clemente Rodríguez, como así también Guillermo Ortiz, por quién Colón hizo uso de la opción y adquirió el 50 por ciento de su pase. Con ninguno de ellos habrá problemas, “es cuestión de tiempo”, dicen en el club, y de que se reintegre la jueza titular (la doctora Alvarez), para que no recaiga todo en la observación del juez de feria, el doctor Bermúdez, que ya posibilitó que la gran mayoría de los futbolistas estén disponibles. El entrenador rojinegro dejó algunos conceptos aunque agregó poco en cuanto a sus pretensiones para terminar de reforzar el equipo. “Cada partido que tengamos, lo tomaremos de la manera que corresponde, sirve para cumplir nuestro objetivo de prepararnos para el campeonato. Lo queremos ganar, pero no queremos pasar por pasar”, dijo.