Prisión preventiva a quien robó en Oil

A partir de las 19 de la víspera, en una sala de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, en donde a Nahuel O., de 19 años, imputado por el robo a mano armada ocurrido en la estación de servicios Oil ubicada en Av. Zóbboli y Luis Maggi, se le dictó prisión preventiva sin plazo, quedando alojado en la Alcaidía de la UR V.Además del imputado, participaron de esta instancia judicial la jueza de Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato; la fiscal del MPA, Mirna Segré; y el defensor del Servicio Público Penal provincial, Carlos María Flores.Nahuel O., de 19 años, quedó imputado del delito de “robo calificado por el uso de arma [blanca] y participación de un menor de edad”.Cabe destacar, que era el mayor de edad quien portaba el arma blanca y el menor de edad, también partícipe en el hecho, portaba un arma de fuego, pistola Bersa calibre 22, según confirmaron fuentes judiciales a LA OPINION.Algunos de los contrapuntos que marcaron la audiencia son los que siguen:* La defensa, personificada por el Dr. Carlos María Flores, pidió la nulidad de lo actuado, argumentando vicios procesales o de forma, sobre lo cual la jueza Fortunato no se expidió.* La defensa también pidió cambiar la calificación penal del hecho, cambiándola a grado de “tentativa”, a lo cual la Jueza no hizo lugar.* Los $ 1.800 robados en la estación de servicio siguen si aparecer.* El arma de fuego y los celulares fueron hallados en la casa del menor de edad.* El arma blanca (cuchillo) secuestrado y la mercadería robada (bebidas y cigarrillos) fueron hallados en la casa del mayor de edad Nahuel O., ahora preso sin plazo.La imputación hecha por la fiscal de turno, a cargo de la causa, Mirna Segré dice que, el jueves 20 de julio, cerca de las 4:40, Nahuel O. junto a un cómplice menor de edad, ingresaron al sector comercial de la estación de servicios de naftas Oil, localizada en Av. Zóbboli al 1300, y luego de insultar y amenazar a los empleados allí presentes con un cuchillo, el imputado sustrajo mercaderías (bebidas y cigarrillos), y $ 1.800 que era la recaudación existente en el lugar en esos momentos.Por su parte, el menor de edad, que portaba la pistola Bersa, se adueñó intimidatoria y violentamente de dos teléfonos celulares y luego de cometido el atraco, ambos se fugaron a pie.El mayor de edad, Nahuel O. fue detenido no muy lejos del lugar del robo, en intersección de 500 Millas y Oroño, por efectivos policiales de la Comisaría Nº 13. Y el menor de edad, como dice la ley, restituido a sus progenitores.Un joven de 25 años de edad fue detenido tras intentar sustraer una motocicleta.El malviviente fue aprehendido por efectivos policiales en la intersección de calles Santiago Shine y Montes de Oca. Momentos antes, una mujer había denunciado que le sustrajeron su motocicleta marca Honda Wave en zona de calles Pellegrini y Rosario.Rápidamente se realizó un operativo, logrando dar con el motovehículo en posesión del joven. Se procedió a su aprehensión y traslado a sede policial junto al secuestro y posterior restitución de la motocicleta a su legítima propietaria.Actuó personal de Comando Radioeléctrico de la UR V.En el marco de los operativos ordenados por la Superioridad de esta UR V, efectivos policiales del Comando Radioeléctrico procedieron a la aprehensión de un sujeto de 20 años de edad, en la intersección de calles General Paz y su similar O’Higgins. Dicho individuo cuenta con pedido de detención siendo trasladado a sede policial de Comisaría 1ª.