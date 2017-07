El representativo de Liga Rafaelina de Fútbol comenzó con el pie derecho su participación en el torneo Provincial Sub-16 que se disputa en Esperanza y ayer, en el debut, le ganó 3-1 a Ceres.

Los goles para la victoria del equipo conducido por Gustavo Rivarosa fueron anotados por Alejandro Mendoza (jugador de Zenón Pereyra), Luciano Fissore (de Unión de Sunchales) y Hedelman en contra.

La segunda presentación del Sub-16 será este sábado a las 9.15 y enfrentará al seleccionado de la Liga Departamental San Martín, por la tarde, Rafaela se medirá ante la Liga Galvense, desde las 15.00 hs.

Con gol de Pablo Pavetti a los 28 minutos del primer tiempo Ferrocarril del Estado derrotó 1-0 a Ben Hur en barrio Parque. Dicho juego, que se disputó anoche, abrió la segunda fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Con esta victoria los dirigidos por Roberto Medrán se mantienen con puntaje ideal, tras el triunfo en el debut ante 9 de Julio (también de visitante), mientras que la ‘BH’, campeón del Apertura, volvió a perder.El resto de la fecha 2 se completará mañana, desde las 15.30hs (Reservas 14hs): Atlético de Rafaela vs. La Hidráulica de Frontera, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Peñarol vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto 1º, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio.