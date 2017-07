Hurricanes, el primer semifinalista

En la jornada de ayer se pusieron en marcha los cruces de Cuartos de Final del Súper Rugby 2017. Pasaron los 135 partidos de la fase clasificatoria y se pusieron en marcha los play off.

Ayer en Canberra, el último campeón Hurricanes superó a Brumbies por 35 a 16 y accedió a semifinales.

Este sábado: Crusaders vs. Highlanders (4.30 por ESPN 2 y Play), Lions vs. Sharks (9.25 por ESPN 3 y Play), Stormers vs. Chiefs (11.55 ESPN 2 y Play).