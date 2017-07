El Mercosur lanzó una fuerte advertencia a Venezuela

MENDOZA, 22 (NA). - En la Cumbre del Mercosur, la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, más Chile, pero sin Bolivia, lanzaron ayer una dura advertencia al mandatario Nicolás Maduro, a quien exhortaron a "no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales", aunque no decidieron nuevas sanciones para el país caribeño.La crisis de Venezuela concentró la atención en la cumbre que tuvo lugar en Mendoza, donde antes del documento conjunto los presidentes hicieron llamados a respetar el orden democrático y a una apertura del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, en rechazo a las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente."Los Estados parte del Mercosur y los Estados asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México, reiteran su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela", señalaron los presidentes Mauricio Macri, Michel Temer, Horacio Cartes, Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet.En una declaración conjunta, hicieron además un "urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos"."Exhortan al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales", subrayaron los mandatarios, que buscan que el venezolano suspenda las elecciones del 30 de julio y convoque a una Asamblea Constituyente.Y agregaron: "Convencidos que la solución a la crisis sólo podrá ser resuelta por los venezolanos, instan al Gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo, que permita una concertación política creíble".Sin embargo, luego de una intensa deliberación, no se votó la expulsión de Venezuela del bloque regional, tal como había trascendido este jueves: el canciller argentino, Jorge Faurie, advirtió de todos modos que si Maduro avanza con los comicios y no abre un canal de diálogo, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente a partir de la aplicación de la "cláusula democrática" del protocolo de Ushuaia.Ese protocolo firmado en 1998 establece que "en caso de ruptura del orden democrático", los socios podrían establecer por consenso "desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".El presidente de Bolivia fue el único que no firmó el documento, aunque el uruguayo Vázquez también habría presionado para evitar nuevas sanciones: Venezuela está suspendida del Mercosur, con voz pero sin voto, desde diciembre pasado por incumplir obligaciones comerciales con las que se comprometió cuando se incorporó en 2012.Morales, por su parte, advirtió que los países del Mercosur no deben ser "cómplices de una intervención norteamericana en Venezuela" y señaló: "Intervenciones en Libia, Irak y otros países son para apropiarse de recursos naturales. Detrás de intervención en Venezuela está el petróleo".El presidente Macri, por su parte, realizó un "llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela" para renovar autoridades."Reiteramos nuestra disposición a establecer en consulta con el Gobierno y la oposición un grupo de contacto para mediar en un proceso de diálogo", afirmó el jefe de Estado argentino, antes de entregar la presidencia pro témpore del Mercosur a su par de Brasil.Y agregó: "Los venezolanos le demostraron al mundo más que nunca que están comprometidos con la democracia".Por su parte, el presidente brasileño, Michel Temer, sostuvo: "Estamos y continuaremos dispuestos a unir nuestra voz a la de nuestros vecinos que reclaman la vuelta a la democracia. Nuestros cancilleres reconocieron formalmente la ruptura del orden democrático".En un comunicado de la Cancillería, Caracas calificó la cumbre de Mendoza de "ilegal" y consideró "alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento al gobierno y al pueblo de Venezuela".La elección de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro para reformar el Estado y redactar una nueva Constitución es rechazada por la oposición por considerarla un fraude: las protestas, que comenzaron hace casi cuatro meses, se fortalecieron en los últimos días al acercarse el 30 de julio y el saldo de los enfrentamientos es de 103 muertos y miles de detenidos, indicó la agencia internacional AFP.