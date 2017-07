Visita de Cristina K genera reacciones

En un duro comunicado, la entidad rural en su filial San Pedro se metió de lleno contra la Sociedad Rural de Lincoln que abrió sus puertas a la expresidente Cristina Fernández en el marco de su recorrida de campaña.

"La Sociedad Rural de San Pedro expresa por esta vía, su más enérgico rechazo a la actitud de los dirigentes de la Sociedad Rural de Lincoln, al recibir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una recorrida dentro de su campaña política. Creemos que no hay problema que no conozca la ex mandataria sobre la situación del sector, porque ha sido ideóloga y ejecutora de un plan nefasto, que nos colocó a todos los productores argentinos en una situación sumamente complicada en la que nuestra desaparición, hubiese sido uno de sus mayores trofeos. Además esta visita, como otras que realiza por estos días, está cargada de la hipocresía y el vil oportunismo con el que parecen haber extirpado de una buena parte de la sociedad, la memoria de los difíciles años que nos provocaron y de los que todavía no podemos recuperarnos. Nos usaron para enfrentarnos con toda la sociedad en los últimos años y ahora pretenden usarnos nuevamente. Que ella lo intente no sorprende, e indigna. Que nosotros lo permitamos es inaceptable".